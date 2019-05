Kiedy, gdzie, jak i dlaczego warto głosować?

Już w najbliższą niedzielę, 25 maja 2019 Polacy będą mieli możliwość pójścia do urn i oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Z terenu całego kraju będziemy wybierać łącznie 52 reprezentantów

Mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny będą głosowali na te same listy kandydatów, jako Dolnoślązacy z mieszkańcami byłego województwa opolskiego będziemy mieli wspólnych reprezentantów.

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami zaciętej kampanii wyborczej. Nasze miasta i gminy odwiedzali różni politycy, którzy przekonywali nas do tego, abyśmy swój głos oddali właśnie na nich. Posługiwali się różnymi argumentami: jedni przekonywali, że będą pilnować naszych interesów w Unii i prowadzić twardą politykę, a inni, że Unia Europejska jest nam potrzebna. Jeszcze inni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają szans na wejście do PE, ale… przekonywali do głosowania i przy okazji dzielili się z wyborcami swoimi poglądami.

Mówi się także, że niektórzy politycy z pierwszych stron gazet kandydują do PE, bo tam są zdecydowanie większe zarobki, bo „chcą uciec z kraju”, bo praca w PE jest znacznie mniej wymagająca niż w polskim Parlamencie. Czy tak faktycznie jest? Pamiętajmy, że wszystko jest w naszych długopisach i na kartach do głosowania. To my wybierzemy naszych przedstawicieli, którzy będą reprezentować nasze interesy w Europie.

10 powodów, dla których warto głosować

Na stronach Parlamentu Europejskiego, Biura w Polsce, podano 10 powodów, dla których warto głosować.

1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.

2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.

3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług.

4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.

5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.

6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełni rolę „sumienia” Unii Europejskiej. Nie waha się, na przykład, skrytykować różnych państw na świecie za łamanie praw człowieka.

7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.

8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.

10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Do dziś, tj. czwartku 23 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Kampania wyborcza kończy się 24 maja 2019 r. o północy. Od tej godziny nie wolno już agitować.

Kiedy, gdzie i jak zagłosować?

Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Głosy będzie można oddawać w godz. 7-21. Pamiętajmy, że członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Gdzie będziemy mogli oddać głos? Jeśli nie pamiętamy, gdzie znajduje się lokal, w którym możemy oddać głos, aby nie błądzić po lokalach i szukać tego właściwego, możemy wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej swojej gminy i w zakładce wybory będzie znajdowała się informacja o obwodowych komisjach wyborczych. Tam znajdziemy dokładną informację, jakie ulice i miejscowości głosują w konkretnych lokalach.

Pamiętajmy, głosujemy na jednego kandydata na jednej liście. Krzyżykiem zakreślamy tylko jedną kratkę.

Głos oddany na konkretną osobę jest także głosem na listę. To ilość głosów na poszczególne listy decyduje o tym, ile mandatów w skali kraju otrzyma dany komitet.

Sposób przeliczania głosów na mandaty jest dość skomplikowany, ponieważ najpierw metodą d`Hondta ustala się, ile mandatów zdobyły poszczególne ugrupowania; następnie systemem Hare Niemeyera rozdziela się mandaty na poszczególne okręgi.

Dlatego też warto zagłosować na kandydata, który najbardziej nam odpowiada, ponieważ nawet jeżeli oddamy swój głos na osobę, która nie otrzyma mandatu, głos nie marnuje się, bo wpływa na wynik listy, a kandydat z niższego miejsca ma szansę odebrać mandat kandydatowi z miejsca pierwszego, choć zwykle mandaty zdobywają osoby na najwyższych pozycjach.