A jednak znowu Premier League okazała się mocniejsza od reszty Europy bo to właśnie Arsenal Londyn i Chelsea Londyn spotkają się w finale Ligi Europejskiej w Baku. Po raz pierwszy od wielu lat będzie to finał w którym spotkają się drużyny z tego samego miasta. Na wynik zagłosować można wykorzystując Betclic kod promocyjny.

Przed meczami półfinałowymi wydawało się, że to Chelsea Londyn która mierzyła się z Eintrachtem Frankfurt będzie miała łatwiejsze zadanie niż Arsenal Londyn który jechał do zawsze groźnej na własnym boisku Valencii. Jednak ponieważ piłka nożna to gra pełna niespodzianek w ten czwartkowy wieczór było zupełnie inaczej.

Na swoim stadionie Valencia miała nadzieje na powtórzenie wyczynów Tottenhamu i Liverpoolu w LM i awansu do finału mimo porażki w pierwszym meczu. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu w Londynie drużyna hiszpańska przegrała 1:3.

Jednak gospodarze mając wiarę w doping kibiców na stadionie Mestalla przystąpili do meczu w bardzo bojowych nastrojach i już w 11 minucie gola strzelił Kevin Gameiro. Jednak radość fanów Valencii trwała tylko sześć minut bowiem już w 17 minucie wynik meczu na 1:1 wyrównał Pierre Emerick Aubameyang. Pierwsza połowa mimo ataków obu stron zakończyła się remisem.

Dugą połowa należała już do gości z Londynu, najpierw w 59 minucie gola na 2:1 strzelił Alexandre Lacazette. Tak więc gospodarze do awansu musieli strzelić 4 gole licząc na niemoc strzelecką przeciwnika. Finał LE oddalał się od Valencii jednak niesiona dopingiem kibiców walczyła dalej i gola na 2:2 w 58 minucie strzelił niezawodny tego dnia Kevin Gameiro. Gol ten wlał nadzieję w serca kibiców na stadio Mestalla na awans do finału. Jednak marzenia gospodarzy prysły jak bańa mydlana w 69 minucie gdy gola strzelił bardzo dobrze dysponowany tego dnia Pierre Emerick Aubameyang. Jednak nie był to koniec popisów napastnika Chelsea Londyn tego dnia bowiem w 89 minucie skompletował hat tricka i ustalił wynik meczu na 4:2 dając powód do świętowania licznie przybyłym na stadion Mestalla fanom drużyny.

Finał Ligi Europy odbędzie się zatem już 29 maja 2019 roku w Baku.

I właśnie miejsce rozgrywania finału stało się powodem protestów kibiców angielskich. Fani są wściekli na UEFA bo choć stadiony Chelsea Londyn i Arsenalu Londyn dzieli tylko 15 kilometrów to na finał będą musieli się udać w bardzo daleką podróż ( ponad 5000 km ). Dochodzą do tego wysokie ceny biletów lotniczych ( około 1000 funtów , tańsze bilety za 600 funtów to trzy przesiadki i 24 godzinny lot ) i bardzo wysoki koszt noclegów ( ceny wzrosły na czas finału ze 100 do 2500 funtów za pokój ). Głos w tej sprawie zabrał nawet trener Liverpoolu Jurgen Klopp który nazwał decyzje władz UEFA pozbawioną sensu i podjętą bez głębszego zastanowienia nad jej skutkami dla kibiców.

Reasumując pierwszy z angielskich finałów odbędzie się bardzo daleko od Londynu i to jest jedyny powód do zmartwień dla fanów Chelsea Londyn i Arsenalu Londyn w 2019 r.

Źródło fotografii: https://www.eska.pl/sport/final-ligi-europy-2019-gdzie-i-kiedy-mecz-o-tytul-aa-K963-zKDo-kATW.html