Narzędzia pneumatyczne – poznaj największe zalety

Dzisiejszy przemysł z całą pewnością nie obyłby się bez narzędzi i urządzeń pneumatycznych. Pozwalają one bowiem osiągać znacznie lepsze efekty i umożliwiają dużo większą wydajność. Techniki sprężonego powietrza i gazu mają niezwykle szerokie zastosowanie – nic więc dziwnego, że są porównywane z elektronarzędziami.

Czy zakup urządzeń pneumatycznych się opłaca?

Choć wiele osób jest przekonanych o tym, że to elektronarzędzia są bardziej opłacalnymi urządzeniami, ze względu na to, że nie wymagają budowy instalacji sprężonego powietrza i zakupu sprężarki. Nie zdają oni sobie jednak sprawy z tego, że to elektronarzędzia mają dużo większą tendencję do generowania różnorodnych usterek. Nawet najmniejsze uszkodzenie powstałe podczas użytkowania tego typu sprzętów bardzo często prowadzi do ich awarii. Przekłada się to na opóźnienia w pracy i rosnące straty finansowe. Naprawa elektronarzędzi wymaga również czasu i zwykle jest kosztowna. Oznacza to, że początkowa inwestycja w urządzenia pneumatyczne wcale nie musi okazać się tak kapitałochłonna. Co więcej, w efekcie zakup bardzo szybko się zwróci.

Funkcjonalne i poręczne urządzenia pneumatyczne

Narzędzia pneumatyczne cechuje ogromna wygoda i łatwość użytkowania. Zazwyczaj urządzenia mają niewielkie rozmiary, przez co są lekkie i bardzo poręczne. To ogromna różnica porównując je z elektronarzędziami, które potrafią sporo ważyć (z powodu sporego akumulatora) i mieć toporny kształt. Nie sprzyja to pracy w trudno dostępnych miejscach, a także operowaniu nimi przez cały dzień.

Urządzenia pneumatyczne nawet po kilku godzinach pracy nie zmniejszają efektywności pracowników. Jest tylko jeden aspekt, który może okazać się drobnym minusem. Mowa o ograniczonych ruchach spowodowanych podłączeniem urządzenia do sprężarki. Warto o tym pomyśleć jeszcze przed zakupem i zaopatrzyć się w dłuższy przewód, który pozwoli uniknąć tego problemu.

Czy urządzenia pneumatyczne są bezpieczne?

Bez wątpienia! Wynika to z faktu, że nie posiadają żadnych elementów elektrycznych, stąd określa się je mianem najbezpieczniejszych narzędzi. Działanie urządzeń pneumatycznym polega na tym, że sprężone powietrze lub gaz przedostają się do urządzenia przez specjalne przewody. Pozwala to uniknąć iskrzenia i eliminuje zagrożenie wybuchu pożaru. Z tego powodu narzędzia pneumatyczne mogą być używane nawet podczas deszczu. Niestety, w przypadku urządzeń działających na prąd nie możemy mieć takiej pewności.

Budowa urządzeń pneumatycznych

Za dużą zaletę urządzeń pneumatycznych uznaje się również prostą budowę. W skład tego typu narzędzi wchodzi m.in. silnik napędowy (zamontowany na wrzeciono) oraz zawór (otwierający oraz zamykający dostęp powietrza), dzięki któremu urządzenie włącza się. Nieskomplikowana konstrukcja sprawia, że narzędzia pneumatyczne cechują się długą żywotnością, nie ulegają częstym usterkom i awariom, a pojedyncze elementy bardzo łatwo jest wymienić.

