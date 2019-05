Naczynia na imprezę w plenerze

Zbliża się sezon grillowy a także czas przyjęć na świeżym powietrzu, pikników i różnych spotkań, podczas których niezwykle istotna jest odpowiednia zastawa. Niezmiennie rezygnujemy z tradycyjnych naczyń i wybieramy lżejsze oraz praktyczniejsze na przykład wykonane z plastiku czy też papieru. Sprawdzają się również te wykonane na przykład z ekologicznego bambusa. Przede wszystkim wybór jednorazowych kubków, talerzy czy sztućców to wygoda.

To popularne rozwiązanie często jest wykorzystywane na imprezach plenerowych, ale również na przykład na kinderbalach. Tam raczej nie pojawi się porcelanowa zastawa, a jednorazowe naczynia znacznie lepiej odpowiadają na potrzeby. Co najważniejsze, posprzątanie po takiej imprezie zajmuje tylko kilka chwil. W kolekcjach znaleźć można kubki plastikowe w różnych wielkościach, kolorach i wykończeniach, a atrakcyjne wzory sprawiają, że na stole można stworzyć bardzo ciekawą aranżację. Wiele motywów może wpisywać się w konkretną uroczystość taką jak na przykład urodziny, rocznica, walentynki czy też kinderbal. Poza tym producenci proponują również żartobliwe kubki przygotowywane na wieczór kawalerski czy panieński. Najczęściej jednak na stołach piknikowych pojawiają się te jednokolorowe, które idealnie pasują do obrusów i reszty zastawy. Oczywiście służą do podawania napojów, ale rewelacyjnie wyglądają również jako naczynia do paluszków.

Dedykowane kubki plastikowe najlepiej sprawdzają się do napojów zimnych takich jak woda, soki a czasem nawet drinków. Choć oczywiście znaleźć można również produkty dedykowane gorącej kawie czy herbacie. Przede wszystkim główną zaletą jest to że się nie tłuką i są lekkie, a po całej imprezie wszystko wyrzucić do śmieci.

Jednorazowe naczynia są idealne na imprezy. Czasem też są wykorzystywane na co dzień. Poza tym stają się jednym z ważniejszych elementów dostępnych w miejscach publicznych pojemników z wodą. To higieniczne i praktyczne wyjście. Z drugiej strony trendy ekologiczne zmierzają do tego, by wyeliminować plastik z naszego życia i zastąpić go produktami biodegradowalnymi oraz naczyniami wielorazowego użytku. Coraz częściej więc na rynku zaczynają pojawiać się alternatywy. Poza tym że świetnie wyglądają, są lekkie i praktyczne, to nie będą stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego. Bez problemu dobierzemy więc odpowiednie modele na każdą okazję, a nasi goście będą zachwyceni, gdy postawimy na nietuzinkową zastawę. Ta inwestycja zwróci się chociażby w czasie, jaki musielibyśmy spędzić na sprzątaniu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY