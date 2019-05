Modne i stylowe mokasyny damskie. Dlaczego warto je wybrać na wiosnę i lato?

Skórzane mokasyny – wygoda użytkowania i modny wygląd

Mokasyny damskie od kilku lat są jednymi z najpopularniejszych wiosenno-letnich butów, bez których wiele kobiet nie wyobraża sobie swojej garderoby. Wykonane ze skóry naturalnej mokasyny są bardzo wygodne w codziennym noszeniu oraz zapewniają stopom doskonałe samopoczucie w każdą pogodę. Skóra naturalna to materiał, który stopniowo dopasowuje się do kształtu stopy każdej osoby zapewniając jej najwyższy komfort noszenia obuwia. W przeciwieństwie do skóry ekologicznej i innych syntetycznych materiałów, skóra naturalna jest przewiewna oraz nie powoduje pocenia stóp.

Możemy zakładać na bose stopy oraz do mocno wyciętych skarpetek. Świetnie sprawdzą się także noszone wraz z cienkimi letnimi rajstopami, po które chętnie sięgamy wiosną oraz w chłodniejsze letnie wieczory. Mokasyny damskie możemy zestawiać z praktycznie każdym strojem. Świetnie pasują noszone do długich spodni, legginsów oraz do sukienek, spódnic i modnych tunik. W letnie dni możemy także pokusić się o ich zestawienie z krótkimi spodenkami oraz spódniczkami mini, do których również świetnie pasuje ten bardzo uniwersalny rodzaj damskiego obuwia.

Mokasyny damskie to doskonała, wiosenno-letnia alternatywa dla klasycznych balerinek oraz półbutów. Dzięki grubszej, płaskiej podeszwie mokasyny są znacznie wygodniejsze w użytkowaniu od balerin, które zwykle posiadają cieńszą podeszwę. Zabudowana forma pozwala natomiast na zakładanie mokasynów w chłodniejsze dni, kiedy baleriny i półbuty lepiej jest zostawić w szafie.

Kolory i ozdobne dodatki – jakie mokasyny damskie warto wybrać w tym sezonie?

Mokasyny damskie to popularne wśród kobiet buty, które występują w bardzo zróżnicowanej kolorystyce. Do najmodniejszych w tym sezonie kolorów należą jasne odcienie bieli, złota, beżu, srebra oraz błękitu. Mokasyny w takiej kolorystyce świetnie pasują do wiosenno-letnich stylizacji oraz pozwalają w dyskretny sposób podkreślić pierwszą opaleniznę. Obuwie wykonane z połyskliwych i mieniących się w słońcu materiałów dodaje blasku każdej stylizacji oraz pozwala lepiej dopasować ją do wakacyjnych, beztroskich klimatów.

Jeśli zależy nam na modnym i oryginalnym wyglądzie obuwia warto wybierać mokasyny damskie z oryginalnymi ozdobnymi dodatkami. Szczególnie pożądane w nadchodzącym sezonie będą buty wyposażone we frędzle, metalowe klamerki oraz kokardki wykonane ze sznurka i ozdobnych koralików. Kobiety, które lubią wyróżniać się z tłumu mogą także postawić na bardziej rzucające się w oczy mokasyny damskie, których przód w całości ozdobiony będzie perłami i połyskliwymi cyrkoniami.

