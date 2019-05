mLegitymacja – przyda się przed wakacjami!

Zapomniałam/-em legitymacji! Który rodzic tego nie słyszał? I to wtedy, kiedy ten niewielki papierowy dokument był naprawdę potrzebny. Koniec z tym. Telefonu zwykle nie zapominamy. Postaw na mLegitymację.

Zniżki na bilety kolejowe, do kina, teatru, tańszy wstęp na basen i do muzeum – legitymację trzeba mieć. Nie w domu, a przy sobie. I z tym często jest problem. Oszczędźcie sobie stresu. Jest telefon – jest mLegitymacja.

Do kina i na film

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – zapewniamy – spodoba się i uczniom, i rodzicom. Jest częścią aplikacji mObywatel.

Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.

Inni już wiedzą

Wakacje to ten moment w roku, kiedy mLegitymacja przyda się najbardziej. Dlatego załatw to przed latem. Jak? Zachęć szkołę swojego dziecka, by przystąpiła do naszego projektu.

– Wystarczy, że dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełnią FORMULARZ. Drugi krok to podpisanie porozumienia. Później bierzemy już sprawę w swoje ręce – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To nic nie kosztuje. Szkoła nie musi kupować żadnego nowego sprzętu, ani oprogramowania. Wie o tym ponad 300 szkół, które przeszły ten proces. 232 z nich ma już mLegitymacje – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacje mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Wszystko jest

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji:

imię i nazwisko ucznia,

numer legitymacji,

datę wydania,

termin ważności,

status użytkownika (uczeń),

datę urodzenia,

PESEL,

adres zamieszkania,

nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Zgłoś chęć przystąpienia szkoły do projektu mLegitymacja szkolna – wypełnij FORMULARZ.

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.