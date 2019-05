Koncert Tbilisi Symphony Orchestra. Są jeszcze bilety

Już 28 maja w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, zagra Orkiestra Symfoniczna z Tbilisi. Koncert odbędzie się z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Gruzją, w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury.

Vakhtang Kakhidze – dyrygent

Anna Tchania – skrzypce

Tbilisi Symphony Orchestra

I. Strawiński Ognisty ptak – suita baletowa (wersja 1919)

H. Wieniawski II Koncert Skrzypcowy d-moll op. 22

V. Kakhidze Amazones – suita baletowa

Sevda temat liryczny z filmu Russian Traingle

Orkiestra Symfoniczna w Tbilisi została założona w roku 1993 roku przez słynnego gruzińskiego dyrygenta Djansug Kakhidze. Od 2002 roku dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem jest jego syn, znany kompozytor, dyrygent i pianista Vakhtang Kakhidze.

W ciągu kolejnych lat kunszt muzyczny orkiestry osiągnął międzynarodowy poziom. Orkiestra odbyła trasy koncertowe we Francji, Szwajcarii, Luksemburgu, Turcji, Niemczech, Włoszech, Izraelu i Rosji. Miała też udane występy w takich znanych salach koncertowych jak Filharmonia Berlińska, Salle Pleyel i Teatr de Champs Elyssee w Paryżu, Symphony Hall w Bazylei, Jahrhunderthalle we Frankfurcie, Sala Koncertowa Verdi w Mediolanie, Akademia Muzyczna Santa Cecilia Nowa Sala Symfoniczna w Rzymie, Jerozolima Filharmonia, Sala Kongresowa w Ankarze, Big Hall of Moscow Conservatory, Symphony Hall of St. Petersburg Philharmonic i wiele innych.

Orkiestra Symfoniczna w Tbilisi uczestniczyła w kilku międzynarodowych festiwalach muzycznych we Francji, Szwajcarii i Turcji, były to m.in: Tibor Varga Festival, Festival European, Festival Musiquale w Saint Yrieix la Perche, Paleo Festival i Sevda Senap Festival.

Orkiestra systematycznie bierze udział w ważnych wydarzeniach gruzińskiego życia kulturalnego, koncertuje w regionach, zwraca szczególną uwagę na artystyczne wsparcie młodych gruzińskich kompozytorów i wykonawców. Programy koncertowe orkiestry są bardzo zróżnicowane, są w nich zarówno utwory kompozytorów klasycznych, jak i romantycznych i współczesnych.

W 1993 roku Orkiestra Symfoniczna w Tbilisi, Centrum Muzyki i Kultury w Tbilisi oraz Urząd Miasta Tbilisi założyły coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Jesień Tbilisi”, w którym biorą udział znani muzycy z całego świata i który uznawany jest za najbardziej popularne i prestiżowe wydarzenie muzyczne w Gruzji. W 2015 r. Centrum Muzyki i Kultury w Tbilisi stworzyło nowy festiwal nazwany na cześć założyciela orkiestry Djansuga Kakhidze, prezentujący kunszt Orkiestry Symfonicznej w Tbilisi w twórczej współpracy ze światowymi gwiazdami muzyki popularnej.

Orkiestra występowała również z takimi światowymi gwiazdami muzyki popularnej jak: M. Legrand, D. Lockwood, J. Garbarek, M.S. Pietrodarchi, „The Manhattan Transfer”, „New York Voices”, „Take 6”, „The Swingles” , Ivan Lins, Patti Austin, Dee Dee Bridgewater, Bob James i inni. Zespół muzyków współpracuje ze znanymi dyrygentami: G. Rozhdestvensky, T. Lihua, V. Poliansky, F. Korobov, Z. Hacko, J.M. Perez-Sierra, Jean-Yves Gaudin, A. Sporri i inni.

Razem z orkiestrą utwory wykonywało wielu znanych muzyków klasycznych jak: M. Rostropovich, J.Careras, G.Kremer, Y. Bashmet, V.Repin, V.Tretiakov, N.Freire, N.Gutman, E.Leonskaia, F. Leleux, A.Kniazev, G.Hoffman, M.Lethiec, E.Virsaladze, L.Isakadze, L.Batiashvili, Kh.Buniatishviliand i wielu innych.

Orkiestra Symfoniczna w Tbilisi nagrała ponad 150 utworów muzycznych dla SONY Classical i innych zagranicznych firm. W 2004 roku zespół ten nagrał również hymn narodowy Gruzji.

Vakhtang Kakhidze urodził się w rodzinie muzyków w 1959 roku w Tbilisi w Gruzji. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. W 1975 roku ukończył wydział dyrygentury chóralnej w liceum muzycznym. W 1981 r. ukończył Moskiewskie Państwowe Konserwatorium jako kompozytor. Jego nauczycielami byli tacy sławni muzycy jak Nikolai Sidelnikov – kompozycja, Edison Denisov – sztuka instrumentacji i inni.

Vakhtang Kakhidze studiował dyrygenturę w latach 1987-89 ze swoim ojcem, światowej sławy gruzińskim dyrygentem Djansug Kakhidze. W 1989 roku rozpoczął działalność jako dyrygent. Zadebiutował w Teatrze Opery i Baletu w Tbilisi spektaklem baletowym „Amazonki”. Od 1993 roku pracował jako dyrygent w Tbilisi Symphony Orchestra. Oprócz występów koncertowych nagrał 25 płyt CD dla znanych międzynarodowych firm fonograficznych „Sony Classical” i innych.

W 2002 roku Vakhtang Kakhidze został mianowany głównym dyrygentem (dyrektorem muzycznym) Tbilisi Orkiestry Symfonicznej i dyrektorem artystycznym Djansug Kakhidze Tbilisi Center for Music & Culture. Przez te lata prowadził ponad 400 koncertów z Orkiestrą Symfoniczną w Tbilisi w Gruzji i innych krajach: w Rosji i we Włoszech (2004), Armenii (2009), Izraelu (2016), Niemczech (2017 i 2018). Prowadzi także coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Jesień Tbilisi”, w którym biorą udział znani muzycy z całego świata. W 2015 roku założył Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Djansug Kakhidze”, który jest ukierunkowany na współpracę Orkiestry Symfonicznej w Tbilisi z Mega Stars of Jazz and Pop.

Gościnnie Vakhtang Kakhidze wystąpił z tak znanymi orkiestrami i zespołami jak: Kiev Symphony Orchestra (1994), kameralną orkiestrą „Moscow Soloists” (1997-2005), Prague Symphony Orchestra (1997), „Kremerata Baltica” (1999), Orkiestra Symfoniczna „Nowa Rosja” (2003-2005), Beijing Symphony Orchestra (2005), Paris Trinity Church Choir and Orchestra (2006), Niemieckim Zespołem „Del Arte” (2006-2008), Israel Chamber Orchestra (2006-2009), L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (2008), Israel Camerata-Jerusalem (2010-2014), Jerusalem Symphony Orchestra (2016-2017), Northwest Deutsche Symphony Orchestra (2017).

Vakhtang Kakhidze komponuje w różnych gatunkach muzycznych. Jego utwory były wykonywane w Moskwie, Petersburgu, Polsce, Bułgarii, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech, w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Turcji, Izraelu, Indiach, USA i Japonii. Jest autorem muzyki do ponad 60 spektakli teatralnych, ścieżek dźwiękowych do 20 filmów i filmów animowanych, kilku kompozycji jazzowych i piosenek pop.

Anna Tchania urodziła się 15 listopada 2002 r. w Tbilisi w Gruzji. Obecnie studiuje w szkole muzycznej Z. Paliashvili dla uzdolnionych dzieci w klasie prof. N. Zhvanii. Anna jest laureatką lokalnych i międzynarodowych konkursów, takich jak: „Gwiazdy przyszłości”, „Młodzi muzycy”, „Dziadek do orzechów”, „Akademia sztuki”, „Międzynarodowy konkurs skrzypcowy w Kloster Schontal”, „Międzynarodowy konkurs muzyczny Mozarta ”, „ Il Piccolo Violino Magico ”, itp.

Ta gruzińska młoda skrzypaczka brała już udział w wielu festiwalach w Niemczech, Armenii, Włoszech, Gruzji, w tym w kilku koncertach charytatywnych w Hamburgu, Berlinie, festiwalach muzyki kameralnej w Gruzji, a także w Niemczech („Mecklenburg-Vorpommern” i „Mozart @ Augsburg”). Anna uczestniczyła w festiwalu gruzińskiego funduszu charytatywnego „Natvris Khe – Desire tree”. Występowała także z orkiestrami w Gruzji pod dyrekcją Revaza Takidzei Vakhtang Kakhidzeoraz wystąpiła z gruzińskim kompozytorem Nikolozem Rachvelim na festiwalu „Summer Event Pro – Rhythm”. Anna uczestniczyła w kursach mistrzowskich prof. Borisa Kuschnira, prof. Miriam Fried i prof. Mihaeli Martin w Akademii Kronenberga w Niemczech oraz u znanych muzyków i skrzypków, takich jak: Lisa Batiashvili, Liana Issakadze, Deniz Tahberer. Jest również stypendystką Międzynarodowej Akademii Muzyki w Liechtensteinie, gdzie uczestniczy w mistrzowskich kursach skrzypiec prof. Anny Chumachenko.