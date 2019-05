Jarosław Duda odwiedza powiat trzebnicki

Pociągiem Kolei Dolnośląskich przyjechał dziś do Trzebnicy kandydat do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Duda.

Jak dowiedzieliśmy się, w planie miał spotkanie w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, rozmowy z mieszkańcami na trzebnickim targu. Potem wybiera się do Obornik Śl., gdzie będzie w godz. od 12:30 do 13:30. Planuje pojechać także do Prusic – około godz. 14. Następnie o godz. 15 wyrusza do Żmigrodu, gdzie będzie do godz. 16:30. Na końcu jego trasy jest Milicz, w którym planuje być o 17:00.