JAK ZORGANIZOWAĆ ERGONOMICZNE MIEJSCE DO PRACY Z KOMPUTEREM W DOMOWYM ZACISZU?

Wiele osób pracuje w domu używając komputera. Przy zakupie częściej zapada decyzja na rzecz laptopa rzadziej natomiast na rzecz komputera stacjonarnego. Komputer przenośny ma wiele zalet, jednak długotrwała praca z głową pochyloną w stronę wyświetlacza negatywnie wpływa na nasz organizm. W tym artykule opiszę na co należy zwrócić uwagę organizując domowe stanowisko pracy z komputerem zachowując przy tym zasady ergonomii oraz nie przepłacając.

Ergonomiczne stanowisko do pracy z komputerem składa się z kilku kluczowych elementów. Są to: funkcjonalne i wygodne biurko, fotel obrotowy, zewnętrzna klawiatura, monitor, podkładki żelowe pod nadgarstki oraz podnóżek.

Biurko powinno posiadać odpowiednio duży blat, zarówno na szerokość jak i głębokość, pozwalając przy tym na swobodne ułożenie wszystkich niezbędnych narzędzi oraz oczywiście samego monitora oraz klawiatury. Warto przewidzieć miejsce na telefon (np. z ładowarką indukcyjną) oraz dokumenty. Nie ma jednak żadnych wytycznych dotyczących minimalnych wymiarów biurka, ponieważ do różnych prac potrzebujemy różną ilość miejsca. Jest to kwestia indywidualna. Dodam jedynie, iż topowe biurka posiadają elektryczną regulację wysokości blatu.

Monitor zewnętrzny jest standardowym wyposażeniem stacjonarnego zestawu komputerowego. Jednak gorąco zachęcam do zakupu takiego monitora również do laptopa. Zewnętrzny monitor jest znacznie większy niż wyświetlacz w laptopie oraz często oferuje lepsze odwzorowanie kolorów. Możemy także regulować jego odległość oraz wysokość – jeżeli nie w samym monitorze to poprzez stosowanie podstawki pod monitor.

Klawiatura i mysz to, podobnie w przypadku monitora, podstawowe wyposażenie stacjonarnego zestawu komputerowego. Jednak ergonomicznestanowisko pracy z laptopem powinno mieć osobną klawiaturę i mysz. Tym samym laptop pełni funkcję jednostki centralnej, a my mamy możliwość regulacji położenia klawiatury. Równie istotne są żelowe podkładki pod nadgarstki. Zapewniają komfortowe ułożenie nadgarstków oraz zapobiegają wystąpieniu zespołu cieśni nadgarstka, poprzez uniesienie nadgarstków nieco wyżej, a tym samym zapobiegają uciśnięciu nerwu pośrodkowego.

Fotel obrotowy powinien posiadać 5-ramienną podporę z kółkami, podłokietniki, regulację wysokości oraz oparcie wyprofilowane na wysokości lędźwi. Jednak dobry i ergonomiczny fotel powinien także posiadać regulację wysokości i położenia podłokietników, oddychającą (np. siatkową) tkaninę oraz oparcie głowy.

Podnóżek zapobiega uciśnięciu mięśnia dwugłowego przez uniesienie nóg nieco wyżej co poprawia krążenie w kończynach dolnych. Sprawia także iż stopy odchylone są ku górze, a to rozciąga (zamiast kurczyć) łydkę.

Ile to wszystko kosztuje? Niewiele! Najtańszy monitor do przeglądania Internetu, poczty oraz dokumentów to wydatek około 300 zł. Gracze oraz osoby potrzebujące lepszej jakości obrazu będą musieli zapłacić powyżej 500 zł. Ergonomiczne krzesło opisane powyżej to wydatek rzędu 200-600 zł, choć są i takie które kosztują 1000-2000 zł. Podnóżek i klawiatura kosztują od 50 zł. Pamiętać należy iż jest to jednorazowy wydatek, a korzyści z użytkowania ergonomicznego stanowiska pracy są długofalowe. Chodzi przecież o zdrowie nasze oraz naszych bliskich.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY