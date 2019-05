Impotencja – jakie są przyczyny i sposoby leczenia

Impotencja, to problem, który dotyczy dysfunkcji seksualnych u mężczyzn. Objawy polegają na przykład na trudności z osiągnięciem erekcji lub brakiem wytrysku. Przyczyn tych zaburzeń, jest wiele. Mogą one wynikać na przykład z problemów zdrowotnych, ale przyczyną impotencji może być również stres i traumatyczne wspomnienia. Impotencja najczęściej dotyka mężczyzn powyżej 40 roku życia. Jednak ten problem pojawia się coraz częściej u młodych panów. Impotencja to nie jest koniec życia seksualnego. Jest to dolegliwość, którą można leczyć na wiele sposobów. Czas się dowiedzieć jak objawia się impotencja, jakie są jej przyczyny i, jak wygląda leczenie.

Objawy impotencji

Impotencja, to zaburzenie funkcji seksualnych u mężczyzn, która może objawiać się na wiele sposobów. U panów w różnym wieku może dojść do zaburzeń erekcji, co oznacza mniej więcej tyle, że mężczyzna nie jest w stanie osiągnąć pełnego i długotrwałego wzwodu. Pojawić się może również problem z tym, by w ogóle osiągnąć erekcję, mimo tego, że odczuwa się podniecenie. U niektórych mężczyzn problemem nie jest osiągnięcie wzwodu, ale orgazmu, czyli brak wytrysku lub ejakulacji. Jednak najczęściej problemem mężczyzn w różnym wieku, jest umiejętność utrzymania erekcji na tak długi czas, by doprowadzić stosunek do satysfakcjonującego końca. W trakcie stosunku może dojść do przedwczesnego wytrysku. W przypadku impotencji wszystkie te objawy mogą występować pojedynczo, ale mogą również łączyć się w szereg objawów.

Jakie są rodzaje impotencji?

Rodzaje impotencji często są mieszane. Jest wiele przyczyn, które powodują problemy z potencją u mężczyzn. Istnieją dwa rodzaje przyczyn, psychiczne i fizyczne, które mogą być powodami impotencji, a w wielu przypadkach mogą one wynikać z siebie naprzemiennie. W związku z tym wyróżnia się dwa rodzaje impotencji: fizyczną i psychiczną.

Impotencja fizyczna, zwana jest inaczej ograniczoną. Wynika ona z różnych przyczyn, a najczęściej są to choroby. Do impotencji dojść może przez cukrzyce, wady rozwojowe, choroby układu sercowo-naczyniowego, wiek, a także przez używanie substancji, które mają silne działanie psychoaktywne. Impotencja fizyczna to również impotencja alkoholowa, która jest spowodowana wyniszczeniem organizmu, a także zaburzeniami, które mogą się ewentualnie pokazać przez nadużycie alkoholu. Do impotencji fizycznej może dojść przez:

Czynniki neurologiczne – dojść do nich może, jeżeli pojawi się uraz lub choroba rdzenia kręgowego, guz mózgu, czy udar mózgu. Problem z impotencją może się pojawić przy stwardnieniu rozsianym oraz cukrzycy.

Czynniki hormonalne – do impotencji może dojść przez zaburzenia pracy gospodarki hormonalnej. Najczęściej problem ten pojawia się, jeżeli w organizmie mężczyzny jest za niskie stężenie testosteronu lub pojawia się problem z wysokim poziomem estrogenów. Impotencja pojawia się często przy andropauzie, czyli stanie podobnym do kobiecej menopauzy, a także przy zaburzeniach pracy gruczołu tarczycy.

Czynniki krążeniowe – impotencja pojawić się może z powodu zaburzeń pracy układu krążenia, na skutek czego dojść może do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia, niedociśnienia.

Czynniki farmakologiczne – problemy z impotencją mogą pojawiać się przez spożywanie leków, które mają działanie antydepresyjne, neuroleptyczne, leków na nadciśnienie i diuretycznych.

Czynniki mieszane – istnieje prawdopodobieństwo, że czynniki będą się ze sobą łączyć i przez to dojdzie do zaburzeń impotencji. Na przykład połączą się zaburzenia krążenia i hormonalne lub w wyniku zaburzeń krążenia zostaną przepisane leki na nadciśnienie.

Impotencja psychiczna to problem, który najczęściej pojawia się w przypadku obaw przed zbliżeniem seksualnym. Obawy te pojawić się mogą na przykład w wyniku traumatycznych przeżyć. Nieporozumienia w związku lub lęk przed niechcianą ciążą, to również obawy, które mogą prowadzić do zmniejszenia się ochoty na seks i zaburzenia umiejętności osiągnięcia wzwodu. Wielu mężczyzn ma problem z akceptacją swojego ciała i seksualności, przez co pojawiają się kompleksy, takie jak wielkość penisa. Do impotencji dojść może w wyniku długotrwałego stresu, a także uczuć religijnych. Wyróżnia się kilka rodzajów impotencji psychicznej:

• Impotencja wywołana przez strach,

• Nieodpowiednim nastawieniem do seksu.

Impotencja psychiczna pojawia się najczęściej u mężczyzn w młodym wieku, a u starszych może się ona łączyć z fizyczną.

Leczenie impotencji

Impotencje bez względu, jakie są jej przyczyn można leczyć i to z powodzeniem. Obecnie istnieje wiele metod, które pozwalają na leczenie impotencji. Można stosować metody doustnego leczenia, które polega na przyjmowaniu leków hormonalnych, pobudzających, tabletek na potencje, które zwiększają ochotę na seks. Można również zdecydować się na przyjmowanie leków w postaci zastrzyków. Polega to na wstrzykiwaniu w ciała jamiste prącia zastrzyku. Musi być on wykonany przed każdym stosunkiem. Psychoterapia jest stosowana najczęściej przy impotencji psychicznej, ale również zaleca się ją w wypadku fizycznej. Polega ona na prowadzeniu terapii z partnerem lub partnerką. Ma to na celu zlikwidowanie zahamowania przed stosunkiem, czy pogodzenie się z traumatycznymi przeżyciami.

