Dylemat życia, dom na kredyt czy za gotówkę?

Własny dom to marzenie każdej osoby. Nic dziwnego, myśląc o własnym mieszkaniu mamy na myśli bezpieczeństwo, wygodę i szacunek. Sprawdźmy jak się do tego zabrać, by nie zostać na lodzie.

Kupno za gotówkę

Takie podejście ma wielu przeciwników. Po pierwsze, twierdzą, że w Polskich warunkach dorobienie się tylu pieniędzy jest niemożliwe. Po drugie, gdzieś mieszkać musimy. Jeśli wynajmujemy mieszkanie ,,palimy kasę” i wkładamy ją do kieszeni wynajmującego. No bo z rodzicami to raczej nikt nie chce mieszkać na stałe😊 W końcu po trzecie, własne pieniądze lepiej zainwestować.

Rozpatrzmy te argumenty:

Jeśli ktoś nie jest w stanie, nawet w okresie kilkunastu lat, samodzielnie odłożyć na kupno domu, to go na niego po prostu nie stać. Być może ma zbyt małą pensję a być może złe nawyki finansowe. Prawda jest taka, że jeśli straci pracę lub wpadnie w inne kłopoty finansowe straci również dom. I tu przechodzimy płynnie do drugiego argumentu. Wbrew powszechnej opinii dom kupiony na kredyt nie jest Twój tylko banku. Szok! Jeśli przestaniesz spłacać raty bank zlicytuje dom za bezcen, a ty będziesz musiał się wyprowadzić z resztą kredytu na karku. To prawda, że kredyt hipoteczny ma niskie oprocentowanie (jak na kredyt oczywiście). Jednak to wciąż 4-5 %. Czy potrafisz znaleźć inwestycję zarabiającą więcej? Pamiętaj również, że własny dom to konieczność remontów na własną rękę. A te potrafią być bardzo kosztowne.

Mieszkanie na kredyt

Z drugiej strony kupno domu na kredyt wcale nie musi być złym rozwiązaniem, jeśli trzymamy się rozsądnych zasad.

Bierzmy kredyt na jak najkrótszy okres. Rata będzie wyższa, ale łączne koszty kredytu dużo, dużo niższe. Dzieje się tak, ponieważ im bardziej kredyt rozłożony w czasie tym większa część pierwszych rat to odsetki. Jeśli masz możliwość to nadpłacaj kredyt. Wówczas wszystkie wpłacone pieniądze idą na zmniejszenie zobowiązania a nie na odsetki. Wystarczy jedna rata w roku by zobaczyć różnicę! To nie jest wycieczka po bułki. Sprawdź wszystkie dostępne opcje i skrupulatnie przelicz. Różnice w kosztach mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy zł.

To oczywiste, że każdy chciałby mieć własny dom. Pamiętajmy jednak, że wbrew pozorom, jest to towar premium. To naprawdę nie wstyd, że trzeba na niego trochę uzbierać. To po prostu zdrowy rozsądek!