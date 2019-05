Dlaczego warto kupować kosmetyki w hurtowni internetowej?

Bardzo często konsumentki obawiają się, że poprzez kupowanie kosmetyków w sklepach internetowych mogą natknąć się na nieuczciwego sprzedawcę, nieodpowiednie kosmetyki, czy też nie będą mogły zwrócić zamówionego towaru. Dodatkowo niższa cena w internecie połączona z kosztami wysyłki czasem wcale nie jest konkurencyjna w stosunku do tej w sklepie stacjonarnym, jednak kupowanie kosmetyków, produktów, akcesoriów i sprzętu urodowego w odpowiednim, zaufanym sklepie, przynosi wyłącznie korzyści.

Klient hurtowy w sklepie internetowym

Właściciele salonów fryzjerskich, salonów urody lub tych łączonych zazwyczaj zaopatrują się w produkty do swojego salonu w hurtowniach stacjonarnych. Dzieje się tak, ponieważ robiąc zamówienie na kilka- czy kilkanaście tysięcy złotych, obawiają się, że z hurtowni internetowej przesyłka może nie być do nich dostarczona, niektóre produkty zaginą lub ulegną uszkodzeniu w transporcie. Na szczęście wychodząc naprzeciw takim obawom hurtownia fryzjerska, ale także kosmetyczna Profryzjer.pl ubezpiecza każdą wysłaną przesyłkę. Dzięki temu w razie zaginięcia lub zniszczenia przesyłki wypłacane jest zadośćuczynienie, sprawa jest wyjaśniana, a do klienta dociera druga paczka w nienaruszonym stanie. Co prawda do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko, jednak dla spokoju i komfortu swoich klientów sklep profryzjer.pl ubezpiecza zamówienia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to warto także wspomnieć o tym, że ta hurtownia posiada certyfikat SSL, co oznacza, że witryna jest chroniona na każdym kroku zamówienia.

Klient detaliczny w hurtowni?

Oczywiście w hurtowni fryzjersko-kosmetycznej nie muszą zaopatrywać się wyłącznie klienci biznesowi. Także klienci detaliczni będą zadowoleni ze współpracy ze sklepem profryzjer.pl, nie tylko ze względu na szeroki wachlarz oferowanego asortymentu, ale także cały szereg promocji, kodów rabatowych czy wyprzedaży. Każda z klientek lub klientów ma 14 dni na zwrot swojego towaru bez podania przyczyny, a każde zamówienie powyżej 299 złotych dostarczone jest na wskazany adres za darmo. Nie należy także obawiać, że kupiony kosmetyk okaże się nietrafiony – wszystkie produkty w sklepie są dobierane w najwyższą starannością i są w pełni profesjonalne, używane przez stylistów w salonach w całej Polsce. Do tego każdy zakupiony produkt można zwrócić. Przy okazji warto także wspomnieć o tym, że strona internetowa sklepu profryzjer.pl posiada bardzo precyzyjne opisy produktów, które pomagają klientom w dopasowaniu zamówienia do swoich potrzeb. A dla osób niecierpliwych istotną informacją będzie, że przesyłka wysyłana jest do 24 godzin po złożeniu zamówienia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY