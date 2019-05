Rosnąca popularność oraz konkurencja na rynku usług kosmetycznych sprawia, że salony cały czas rozszerzają swoją ofertę oraz zwiększają jakość swoich usług. Z punktu widzenia klienta, jest to zdecydowanie korzystne zjawisko. Jedną z technologii, która zdobywa coraz większe grono odbiorców, są lasery medyczne oraz kosmetyczne. Pomimo groźno brzmiącej nazwy, są to niesłychanie przydatne urządzenia. Sprawdź, do czego można wykorzystać lasery.

Lasery mają szeroki zakres zastosowań zarówno w medycynie, jak i w kosmetyce.

Odpowiednio dobrane urządzenie może sprawić, że skóra będzie szybko się regenerować.

Usuwanie niechcianych tatuaży odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń laserowych.

Co to jest laser kosmetyczny i do czego służy?

Laser to urządzenie wykorzystywane w zabiegach, którego nazwa kojarzy się z wysoką inwazyjnością, ale nie jest to prawda. Zazwyczaj jego użycie sprawia, że proces gojenia się i rekonwalescencji jest zdecydowanie krótszy niż przy zastosowaniu metod tradycyjnych. W dobie nowoczesnej kosmetologii lasery stały się czymś niezbędnym. Spowodowane jest to tym, że zabiegi wykonywane za ich pomocą związane są z wysoką skutecznością. Posiadanie urządzeń, które służą szeroko pojętej laseroterapii, skutecznie podnoszą poziom gabinetu.

Jednym z przykładów jest zastosowanie lasera CO2, jest to jeden z najpopularniejszych zabiegów kosmetycznych, który jest wykonywany we współczesnej kosmetyce. Efektem wykonania zabiegu jest spłycenie blizn, usuwanie zmarszczek, przebarwień a co za tym idzie odmłodzenie skóry. Pomimo tego, że zabiegi laserem CO2 mogą być wykonywane na różne części ciała, to zazwyczaj stosuje się je na dekolt, szyję oraz twarz. Dodatkowo skuteczność i bezpieczeństwo lasera CO2 zostało sprawdzone i udowodnione w badaniach klinicznych.

Wiele osób narzeka na niechciane. Nieprzemyślane tatuaże, które znajdują się na ciele. Dzięki zastosowaniu zabiegów laserem Q-switch można sprawić, że takie „ozdoby” zostaną z ciała usunięte. Sam zabieg tym urządzeniem charakteryzuje się krótkimi (nanosekundowymi) impulsami światłą, które będą skierowane w głąb skóry. Zabieg ten pomaga nie tylko z niechcianymi tatuażami, ale również pomoże w pozbyciu się makijażu permanentnego, czy usuwaniu piegów i plam starczych. Pamiętaj, aby wybrać profesjonalne miejsce, gdzie dokonasz zabiegu, aby uniknąć niepotrzebnych problemów, czy błędnego wykonania zabiegu.

