Co jeść, aby podnieść dobry cholesterol? [TOP-5 porad]

Świadomość społeczna na temat niebezpieczeństw, z jakimi wiąże się podwyższony poziom cholesterolu we krwi znacznie wzrosła w przeciągu kilku ostatnich lat. Wiemy, że podwyższony cholesterol przyczynia się do poważnych chorób układu naczyniowego. Jak dieta może wpłynąć na poziom “dobrego cholesterolu” HDL w organizmie?

Czym właściwie jest cholesterol?

Cholesterol jest organicznym związkiem chemicznym występującym w tkankach i osoczu krwi. Jest to substancja, która pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu, między innymi:

wchodzi w skład błon komórkowych, działając na nie stabilizująco;

jest substratem w reakcji syntezy hormonów płciowych i kwasów żółciowych;

bierze udział w procesie wytwarzania witaminy D3;

jest ważnym składnikiem komórek nerwowych;

jest niezbędna do poprawnego działania receptorów serotoniny w mózgu.

Cholesterol jest więc potrzebny, aby zachować zdrowie. Problemem staje się dopiero jego podwyższone stężenie we krwi. Taki stan może prowadzić do chorób układu krążenia, w tym do zawału serca.

Nasze organizmy same produkują taką ilość cholesterolu, jaka wystarcza do prawidłowego funkcjonowania ciała. Nazywany jest on cholesterolem endogennym. Cholesterol egzogenny, czyli dostarczany z zewnątrz, pochodzi natomiast z pożywienia pochodzenia zwierzęcego. Przyjrzyjmy się, na co powinniśmy zwracać uwagę w diecie.

Dobry i zły cholesterol, czyli o rodzajach cholesterolu

Cholesterol to substancja lipidowa, czyli tłuszczowa – nie jest zatem rozpuszczalna w wodzie. We krwi występuje w związkach złożonych – lipoproteinach, na które składają się cząsteczki cholesterolu i białek produkowanych przez wątrobę. W zależności od proporcji bialek i cząsteczek cholesterolu wyróżniamy dwie frakcje: HDL (High Density Lipoproteins) i LDL (Low Density Proteins).

LDL, czyli lipoproteina o małej gęstości, jest frakcją o niekorzystnym dla organizmu działaniu. Przyczynia się ona do powstawania miażdżycy, a w konsekwencji powoduje niebezpieczne choroby układu krążenia. Stanowi o podwyższonym ryzyku wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca.

HDL, nazywany “dobrym cholesterolem”, przenikając do naczyń krwionośnych zbiera zalegające tam cząsteczki cholesterolu i przenosi je z powrotem do wątroby. Stanowi więc istotny czynnik, który zapobiega procesowi zamykania światła naczyń i przeciwdziała miażdżycy. Wpływa również na obniżenie stężenia “złego cholesterolu”, czyli cholesterolu o frakcji LDL. Więcej o funkcji tej frakcji dowiedzieć się można z artykułu pod adresem https://dietadlaserca.pl/artykuly/wszystkie/dlaczego-cholesterol-hdl-jest-dobry/ .

Cholesterol HDL – normy

Norma poziomu cholesterolu uzależniona jest od stanu organizmu. Inna będzie w przypadku osoby zdrowej, inna w przypadku osoby chorującej na cukrzycę, a jeszcze inna u kogoś, kto przeszedł zawał serca.

Norma cholesterolu HDL dla zdrowych mężczyzn wynosi ponad 40 mg/dl (czyli 1 mmol/l), a dla kobiet ponad 45 mg/dl (co odpowiada 1,2 mmol/l).

Jak podnieść dobry cholesterol?

Zadbaj o aktywność fizyczną! Sport ma duży wpływ na poziom “dobrego cholesterolu”. Znajdź czas na regularne ćwiczenia aerobowe. Dodawaj do posiłków dobre oleje. Szczególnie polecane są olej lniany i oliwa z oliwek. Zawierają one dużo zdrowych kwasów omega-3 Zamień niezdrowe przekąski na orzechy i pestki. Paczkę niezdrowych chipsów zamień na garść orzechów włoskich czy pestek słonecznika lub dyni. Czosnek nie tylko na przeziębienie! Zawarte w czosnku substancje obniżają naturalnie stężenie frakcji LDL i podwyższają poziom dobrego cholesterolu. Zamień mięso na ryby kilka razy w tygodniu. Szczególnie polecane są ryby morskie, ze względu na wysoką zawartość kwasów omega-3.

