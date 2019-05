4 sposoby na mieszkanie dla podróżnika

Podróżnicze dekoracje, takie jak drewniana mapa świata, to świetny sposób na to, by nadać wnętrzom twojego mieszkania indywidualny charakter. Oto kilka inspiracji.

Drewniana mapa świata – dekoracja na ścianę Oryginalne źródło światła lampa w kształcie globusa Galeria twoich (ale nie tylko) zdjęć z podróży Zadbaj o dobrą ekspozycję swoich pamiątek

Kochasz podróżować i nie wyobrażasz sobie urlopu spędzonego w mieście. To właśnie z wojaży przywozisz najlepsze wspomnienia i… najpiękniejsze dekoracje do swojego domu. Regały i komody w twoim mieszkaniu pełne są bibelotów przywiezionych z najróżniejszych stron świata. Ustawienie pamiątek to jednak nie jedyny sposób na to, by po wnętrzu od razu było widać, że należy do osoby kochającej podróże. Oto cztery sposoby na nadanie mieszkaniu podróżniczego charakteru.

Drewniana mapa świata – dekoracja na ścianę

Drewniana mapa świata to chyba najlepszy sposób na wyrażenie swojej podróżniczej pasji. Nie tylko świetnie się prezentuje, dopasowując się do wystroju zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz, ale też dzięki dużemu rozmiarowi dominuje wnętrze i nadaje mu określony charakter. Drewniana mapa świata – dekoracja na ścianę od sikorka.net doskonale też łączy się z pamiątkami przywiezionymi z podróży – zwłaszcza z produktami ludowego rzemiosła z różnych stron świata.

Oryginalne źródło światła lampa w kształcie globusa

Lampy to ważny element wyposażenia każdego wnętrza. Po pierwsze dlatego, że w ogromnym stopniu wpływają na to, jaka atmosfera będzie panować w mieszkaniu – oświetlenie może całkowicie odmienić jego wygląd. Po drugie zaś same w sobie są wspaniałą dekoracją. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tych słów jest mapa-globus, która będzie idealnym dodatkiem do dekoracji takich jak mapa świata.

Galeria twoich (ale nie tylko) zdjęć z podróży

Jako dekoracje na ścianę dobrze sprawdzą się też wykonane przez domowników fotografie z podróży. Wystarczy dobrać do nich odpowiednie obramowanie i wygospodarować wystarczającą ilość miejsca na ścianie. Trudno z nimi przesadzić, bo nieduże ramki świetnie prezentują się, jeśli wisi ich kilkanaście, a nawet więcej. Wybierz tylko naprawdę dobre (lub ważne dla ciebie) kadry i zadbaj o wysoką jakość wydruków.

Zadbaj o dobrą ekspozycję swoich pamiątek

Pamiątki przywiezione z wyjazdów mogą okazać się doskonałym uzupełnieniem wystroju twojego mieszkania. Pod warunkiem, że będą prawidłowo wyeksponowane. Niektóre z nich powodzeniem możesz powiesić na ścianach, inne wymagać będą dedykowanej półki lub regału. Dobrym rozwiązaniem będzie gablotka, która uchroni najcenniejsze przedmioty przed kurzem i uszkodzeniami.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY