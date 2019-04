Zrozumieć drony

W ostatnim czasie drony bardzo zyskały na popularności. Czy to jako sprzęt przydatny w pracy, czy też ciekawy gadżet idealny na prezent dla bliskiej nam osoby. Jednak ile tak naprawdę wiemy o dronach. Niewielu potrafiłoby powiedzieć kiedy drony się upowszechniły lub jak dokładnie działają te urządzenia. Podobnie jak wiele innych urządzeń drony zostały stworzone na potrzeby armii. Stamtąd trafiły do innych służb publicznych, by w końcu znaleźć się na rynku sprzętów elektronicznych dostępnych dla zwykłego obywatela. Dziś używają ich filmowcy, fotografowie, youtuberzy. Bawią się nimi zarówno dorośli jak i dzieci. Jeżeli i ty zastanawiasz się nad zakupem drona przeczytaj nasz artykuł. Dowiesz się wszystkiego co potrzeba by twój zakup był świadomy, a korzyści jakie ci przyniesie maksymalne.

Jak działa dron?

Zacznijmy od podstaw, czyli jak działa nasz dron ? Zamontowane na nim specjalne wirniki, zazwyczaj trzy lub cztery, unoszą go w powietrzu podobnie jak śmigła helikoptera. W przeciwieństwie do śmigieł są one jednak o wiele cichsze. Dzięki nim dron może również zawisnąć swobodnie w powietrzu. Ruch drona opiera się na zarządzaniu pracą wirników. Jeżeli chcemy by wykonał on zwrot część wirników przerywa pracę do czasu aż dron znajdzie się w pożądanej przez nas pozycji. Nad jego stabilnością w trakcie manewru czuwa szereg zaawansowanych czujników. Nie musimy się więc obawiać o to, że maszyna wymknie się z pod kontroli i rozbije. Coraz powszechniejszym funkcją implementowaną przez producentów dronów jest lokalizator GPSbyśmy mogli w każdej chwili namierzyć naszego drona. Ostatnim, ale najistotniejszym elementem jest kamera. Jakość nagrywanego materiału zależy od ceny. Im droższy model drona kupimy tym lepsze komponenty będzie zawierał. Po dokładniejsze informacje udaj się na stronę https://ciekawe.org/2018/07/11/dlaczego-dron-nie-spada/

Do czego można użyć ?

Najpowszechniejsze zastosowanie dla drona wiąże się oczywiście z jego kamerą. Nagrywane są nią filmy krótsze i dłuższe, robione są zdjęcia miejsc niedostępnych dla nas na co dzień. Film z drona to również ciekawy pomysł na pamiątkę z rodzinnej uroczystości. Ujęcia z lotu ptaka, które wcześniej wymagały ekipy i kosztownego sprzętu, dziś nie stanowią żadnego problemu dzięki istnieniu dronów. Efektami jego pracy możemy później zadziwić wszystkich. Ogranicza nas już tylko nasza wyobraźnia.

Kamera drona i film z drona to jednak nie wszystko. Wśród pasjonatów coraz większą popularnością cieszą się wyścigi dronów. Okazuje się, że nawet mając do dyspozycji tyle możliwości zawsze znajdzie się jakieś nowe zastosowanie dla naszego sprzętu. Jeżeli więc lubisz rywalizować dron wyścigowy to coś dla ciebie.

Jaki dron na początek ?

Jeżeli już zdecydowałeś się na zakup to powiedzmy sobie o tym jak wybrać. Cena drona zależna jest od tego jak zaawansowany on ma być. Zastanów się więc do czego chcesz go użyć. Jeżeli potrzebujesz go w pracy warto zainwestować w droższy model dający zdecydowanie lepsze efekty od tańszego zamiennika. Cena drona to coś co często odstrasza zainteresowanych choć niesłusznie. Warto zacząć od tanich modeli, aby przekonać się jak będziemy się czuć pilotując taką maszynę. Istnieją też drony przeznaczone dla dzieci. Są to o wiele mniejsze i tańsze modele które nie posiadają wielu funkcji dostępnych w wersjach standardowych. Jest to jednak doskonała opcja jeśli chcemy zaszczepić w naszej latorośli pasję i nauczyć ją odpowiedzialnego korzystania ze zdobyczy technologicznych naszych czasów.

