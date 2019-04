Smog – jak powstaje, jaki ma wpływ na nasze zdrowie?

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku zmieszania mgły z silnymi zanieczyszczeniami, takimi jak dym z kominów czy spaliny. W Polsce jakość powietrza jest bardzo zła. Statystyki są porażające. Według specjalistów każdego roku aż 48 tysięcy osób umiera przedwcześnie właśnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Jak powstaje smog? Jak wpływa na nasze zdrowie?

Smog – jakie są jego przyczyny?

Powszechnie za winowajców smogu uważa się instalacje grzewcze, które są wykorzystywane do ogrzewania starych kamienic oraz domów jednorodzinnych. W większości polskich domów nadal możemy spotkać piece i kotły na paliwa stałe. Najczęściej są to instalacje przestarzałe – piece górnego spalania. Ludzie palą w nich praktycznie wszystko, w tym także śmieci. Nieumiejętne ogrzewanie domów powoduje, że do atmosfery przedostaje się mnóstwo zanieczyszczeń.

Wśród innych przyczyn powstawania smogu wymienia się:

wykorzystywanie opału niskiej jakości, np. niskiej jakości węgla, mułu węglowego

transport drogowy – spaliny samochodowe są źródłem smogu fotochemicznego

emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i energetycznych

rolnictwo – emisje rolnicze również dostarczają do atmosfery szkodliwe substancje

na powstawanie i utrzymywanie się smogu ma wpływ bezwietrzna pogoda oraz zagłębienia terenu

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia działań, które mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Konieczna jest jednak współpraca wielu osób i jednostek, tj. rządu, samorządu, organizacji społecznych oraz osób prywatnych.

Małgorzata Leszczyńska prezeska zarządu Ośrodka Ewaluacji podkreśla: Aby walczyć ze smogiem, potrzebne są działania kompleksowe. Bardzo dużo zależy od nas, mieszkańców, ale nie będzie to możliwe bez regulacji prawnych. Te są już możliwe, ponieważ art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwala na to, żeby określać obszary pod szczególną ochroną, żeby regulować jakość paliwa i pieców. Bardzo ważne, żeby mieszkańcy wiedzieli, co przyczynia się do powstawania smogu.

Smog – jaki ma wpływ na zdrowie człowieka?

Nawet krótkotrwały kontakt ze smogiem może przyczynić się do powstawania:

stanów zapalnych

podrażnień spojówek

podrażnień tchawicy i krtani

zmęczenia

stanów zapalnych oskrzeli i płuc

Wieloletnie narażenie na zanieczyszczenia powietrza mogą powodować szereg poważnych schorzeń, takich jak:

nowotwory złośliwe – rak płuc, zatok, nerek, jamy ustnej, krtani, gardła, przełyku

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)

choroba niedokrwienna serca

zaburzenia rytmu serca

nadciśnienie tętnicze

niewydolność serca

problemy z płodnością

alergie

szybsze starzenie się układu nerwowego

zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera i stwardnienie rozsiane

Współzałożycielka i prezeska KF Niccolum Izabela Zawisza przekonuje także o negatywnym wpływie smogu na skórę: Składniki smogu działają na skórę drażniąco, przyspieszają proces jej starzenia się, wywołują egzemy i mogą zapoczątkować reakcje alergiczne. Wiemy, że gdy wdychamy zanieczyszczone powietrze, związki zawarte w smogu dostają się do organizmu, nie tylko do płuc, ale też np. do układu krążenia, gromadzą się również w narządach.

Smog jest niebezpieczny przede wszystkim dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, alergików oraz osób zmagających się ze schorzeniami oddechowymi i chorobami serca. Zdaniem Emilii Piotrowskiej z organizacji społecznej Warszawski Alarm Smogowy: W dni największych przekroczeń dzieci, osoby starsze i chore na schorzenia kardiologiczne szczególnie powinny chronić się przed kontaktem z zanieczyszczonym powietrzem. (…) Nie wietrzmy pomieszczeń, zaopatrzmy się w maskę. (…) Wzbogaćmy dietę o antyoksydanty z zielonej herbaty czy cytrusów. (…) Bez reformy sposobu, w jaki ogrzewamy mieszkania, ale i właśnie zmiany naszych przyzwyczajeń odnośnie korzystania z samochodów indywidualnych, nic się nie zmieni.

