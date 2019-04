Recenzja aplikacji mobilnej Blix

Każdy z nas poszukuje okazji do zrobienia tańszych zakupów, zwłaszcza jeżeli dotyczą one systematycznie kupowanych produktów. Dzięki temu, w skali tygodnia czy miesiąca, można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Stąd też popularnością cieszą się różnego rodzaju karty lojalnościowe i gazetki promocyjne. Karty pozwalają nam zbierać punkty za zakupy i wymieniać je na nagrody i/lub kupony rabatowe. Z kolei dzięki gazetkom można zapoznać się z aktualnymi ofertami promocyjnymi w poszczególnych sieciach handlowych. Pomimo korzyści i karty i gazetki, mają jednak pewne wady. Przede wszystkim, drukowanie gazetek oznacza konieczność zużywania papier i farby drukarskiej. Z kolei karty lojalnościowe są powszechne i zajmują coraz więcej miejsca w portfelu, co nie ułatwia życia. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam nowoczesna technologia, w postaci prostej aplikacji o nazwie BLIX.

Aplikacja jest bardzo prosta, występuje zarówno w wersji dla smartfonów z Androidem – tę można pobrać ze sklepu Google Play, jak i dla telefonów wytwarzanych przez Apple – tę można pobrać z App Store. Sama aplikacja jest „lekka”, instaluje się szybko i chodzi bardzo płynnie.

Co to jest BLIX?

BLIX jest bardzo funkcjonalną aplikacją. Przede wszystkim, dzięki niej można przeglądać najnowsze gazetki promocyjne większości sklepów w Polsce. Lista sieci handlowych jest imponująca, na ten moment obejmuje ona 49 pozycji, a wśród nich takie, jak chociażby ABC, Abra Meble, Biedronka, Bricomarche, CCC, Deichmann, Delikatesy Centrum, Dino, Ikea, Intermarche, Leroy Merlin, Lewiatan, Lidl, Media Markt, Polomarket, PSB Mrówka, Rossmann, Smyk, czy też Żabka (pełna lista znajduje się TUTAJ). Nie musimy się przy tym obawiać, że przeoczymy kolejne wydanie gazetki promocyjnej – aplikacja sama poinformuje nas o tym, że jest dostępna nowa oferta, dzięki czemu możemy być na bieżąco.

Gazetki można przeglądać każdą z osobna, ale można również przeszukiwać pod kątem konkretnego produktu. Na przykład, wpisując słowo „kiełbasa” otrzymujemy listę gazetek, w których występuje produkt opisany jako kiełbasa, wraz z okresem promocyjnym danej gazetki. Aplikacja poinformuje nas nawet, jaki jest numer strony, na której znajduje się dany produkt, a po kliknięciu na gazetkę zostaniemy od razu na nią przeniesieni. Tak samo można przeszukiwać gazetki wpisując nazwę marki, na przykład „Jacobs”, „Lipton”, „Ariel” etc. uzyskując identyczny wynik.

Prosta lista zakupów

Oprócz wyszukiwania produktów, aplikacja umożliwia również tworzenie prostej listy zakupów. Wystarczy dodać daną stronę do listy zakupów i jest ona zapisywana w pamięci naszego smartfona, dzięki czemu jadąc na zakupy mamy błyskawiczny podgląd do interesujących nas produktów, wraz z cenami promocyjnymi. Dzięki temu nie przeoczymy najbardziej interesujących nas rzeczy, a do tego możemy porównywać na bieżąco ceny. Co ważne, listę zakupów można udostępniać, na przykład poprzez aplikację Messenger. Dzięki temu przeglądając gazetkę na telefonie możemy stworzyć listę zakupów, a następnie przesłać do partnera lub partnerki z prośbą o realizację.

Ważną i praktyczną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość zapisania w niej wszystkich naszych kart lojalnościowych, stałego klienta etc. Aplikacja umożliwia dodawanie zarówno kart popularnych sieci handlowych, jak chociażby Biedronka, Tesco, CCC, Ikea, Orlen, Payback czy Rossman, ale również kart sieci sklepów odwiedzanych rzadziej (Apart, Dectahlon, Douglas, Empik, Gino Rossi, Orsay, Pandora, Smyk, Wólczanka etc.). Dodawanie karty jest dziecinnie proste – w zasadzie wystarczy zeskanowanie kodu kreskowego z karty, dane karty można też wprowadzić ręcznie. Dzięki temu możemy odchudzić nasz portfel z kilku-kilkunastu zbędnych plastikowych kart.

Twórca BLIX pomyślał również o tych wszystkich osobach, które nie mogą lub nie chcą korzystać z aplikacji. Otóż, gazetki można przeglądać również na stronie internetowej. Na przykład możemy przejrzeć oferty promocyjne sieci Biedronka. Na pewno jest to rozwiązanie wygodne, chociażby jeżeli chodzi o czytelność oferty, co może być przydatne osobom starszym.

Podsumowując, jeżeli nowoczesne technologie rewolucjonizują sposób robienia zakupów przez konsumentów, to między innymi dzięki aplikacji BLIX.

