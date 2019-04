Niepełnosprawni mogą parkować bezpłatnie

Kilka tygodni temu opisaliśmy sprawę, z którą zwrócił się do nas jeden z mieszkańców. Przypomnijmy, że trzebniczanin wskazywał, że pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy trwają prace budowlane, które „zablokowały” miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

– Chciałem załatwić sprawy w Urzędzie. Jestem osobą niepełnosprawną, mam legitymację, mogę parkować na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Wszystko przez to, że mam problemy z poruszaniem się. Chodzę o kulach, bardzo powoli. Pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy zawsze były wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu jest Straż Miejska i pewnie dlatego w pełni sprawne osoby na nich nie parkowały. Teraz jednak trwa remont i wyznaczone, szerokie miejsca zniknęły – mówił trzebniczanin. Jak dodał, do czasu remontu niepełnosprawni mieli do dyspozycji wytyczone, oznakowane, szerokie miejsca.

– Rozumiem, że remont to sytuacja nadzwyczajna, ale powinno się pomyśleć o niepełnosprawnych. Ja chodzę o kulach, ale są mieszkańcy, którzy poruszają się na wózkach i do tej pory nie potrzebowali pomocy osób trzecich, żeby załatwić sprawy urzędowe – uważa niepełnosprawny mężczyzna – mówił Czytelnik. Aby dowiedzieć się, gdzie teraz mogą parkować niepełnosprawni, wysłaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

A oto odpowiedź, którą przygotował Daniel Buczak, sekretarz Trzebnicy: „W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie miejsc parkingowych pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy (…) informujemy, iż na czas remontu budynku Urzędu osoby niepełnosprawne mogą parkować na parkingu płatnym bez wnoszenia opłat„.

Tyle tylko, że jak zauważył nasz Czytelnik, bywa tak, że pod Urzędem nie ma wolnych nawet płatnych miejsc, a zdarza się, że wolne miejsca są na drugim końcu parkingu, a dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, przejście takiego dystansu to spory problem. Poza tym, jak zauważył trzebniczanin, miejsca parkingowe, które są specjalnie przeznaczone dla niepełnosprawnych, są znacznie szersze, dzięki czemu nie ma problemu z otwieraniem drzwi, wyjęciem kuli czy też wózka inwalidzkiego.