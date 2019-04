A ciuchy fruwają

Ten pojemnik ustawiono tuż przy parkingu koło Biedronki na ul. Prusickiej w Trzebnicy. Wydaje się, że już dawno nikt go nie opróżniał, bo ubrania aż się z niego wysypują.

Teraz, kiedy przyszła wiosna, w wielu domach robione są „wiosenne porządki”. Wiele osób pozbywa się niepotrzebnych ubrań czy butów. Są tacy, którym „szkoda wyrzucić” jeszcze dobre ubrania do zwykłego kubła i zadają sobie trud, aby niepotrzebne rzeczy zawieźć do specjalnych kontenerów. No bo przecież po to ktoś je ustawił. Szkoda tylko, że nie pamięta już o tym, aby regularnie je opróżniać…

Przypominamy, że przed Urzędem Miejskim w Trzebnicy stoi bus, do którego można przywozić rzeczy, które są w dobrym stanie, a których już nie potrzebujemy. Być może w ten sposób znajdą się chętni na rzeczy?