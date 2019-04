Postawieni pod ścianą

Strajk to ostateczność. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nauczyciele woleliby normalnie pracować, ale słowo „normalnie” powinno oznaczać, godnie i za odpowiednie wynagrodzenie.



Jako rodzice posyłamy do szkoły nasze pociechy. Dzieci spędzają tam połowę swojego dnia. Chciałbym, aby nauczyciele mogli skupić się na kształceniu, na przekazaniu wiedzy, a nie myśleli o tym, czy „wystarczy im do pierwszego”?

Najgorsze jest jednak to, że jako społeczeństwo jesteśmy permanentnie manipulowani różnymi „fake newsami”. Politycy z dużą lekkością rzucają liczby i opowiadają ile to nauczyciele zarabiają.

Padają kwoty, 5 tys. zł 7 tys. zł,

a nawet 8 tys. zł

Politycy powiedzą ludziom wszystko. Mogą kłamać, a jak ich dziennikarze na tym przyłapują, to udają, że się pomylili, że do kwot doliczyli różne inne funkcje itp. To tak jak z tym zegarkiem. Ukradli mi zegarek! Ale po pewnym czasie nie wiadomo, czy to mi ukradli czy ja komuś ukradłem. Wina i tak spadnie na mnie.

Podobnie jest ze strajkiem nauczycieli. Każdy z nas wie, że pedagodzy dostają głodowe pensje, ale w kontekście opowiadań, o niewielkiej liczbie godzin (godzin przy tablicy, bo przecież nikt nie wlicza całego czasu poświęconego na pracę), o dniach wolnych itp. ludzie będą się zastanawiać czy faktycznie jest im tak źle.

A politycy? Im jest to na rękę. Jest ferment, można udawać, że coś się robi. Warto ich zapytać, skoro rzekomo nauczyciele tak dobrze zarabiają, to dlaczego coraz mniej osób kończących studia, pozostaje w zawodzie? A ilu polityków, wybrało sejm zamiast szkołę?

Strajk będzie dokuczał wszystkim, zwłaszcza rodzicom i nauczycielom

Wydaje się jednak, że najmniej przejmują się nim politycy, dlatego nie dajmy się zmanipulować.