Operacja zaćmy – widzenie po zabiegu

Fakoemulsyfikacja jest obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia katarakty. Jest to mało inwazyjny zabieg, rzadko występuje powikłania. Pacjent już tego samego dnia wypisywany jest do domu, a jego wzrok wraca do stanu sprzed choroby już w kolejnej dobie.

Operacja polega na rozbiciu za pomocą ultradźwięków się zmętniałej soczewki, i wypłukanie jej resztek z oka. Na miejsce zajętej chorobą soczewki wszczepia się nową. Zabieg ten przeprowadzany jest przeważnie w znieczuleniu miejscowym. W oku wykonuje się około trzymilimetrowe nacięcie, przez które chirurg wprowadza głowicę fakoemulsyfikatora, rozbija i wydobywa chorą soczewkę. Następnie wstawia się nową, odpowiednio dobraną do danego pacjenta soczewkę. Dowiedz się dokładnie, jak przebiega operacja zaćmy: https://www.kardiotel.pl/operacja-zacmy-kiedys-i-dzis.

W większości przypadków, kiedy podczas zabiegu nie wystąpiły niepożądane komplikacje, pacjent wychodzi już tego samego dnia do domu. Czas gojenia rany po operacji zaćmy szacuje się na około dwa miesiące. W tym okresie należy zgłaszać się na wizyty kontrolne do lekarza okulisty i stosować przepisane krople do oczu. Ważne jest też, by dbać o operowane oko podczas czynności codziennych. Należy również unikać schylania się głową w dół (kucać, sięgając coś z podłogi, a myjąc głowę – odchylać ją do tyłu). Do sześciu miesięcy po zabiegu powinno się unikać dużego wysiłku fizycznego ­– silnego napinania brzucha (nawet przy defekacji), jazdy na rowerze, biegania, aktywności seksualnej. Gorące kąpiele i sauny również należałoby unikać. Jeśli po operacji w obrębie oka pojawia się wydzielina, należy usuwać ją delikatnie wacikiem kosmetycznym, lecz nie uciskać, nie pocierać gwałtownie oka oraz unikać silnego zaciskania powiek (na przykład podczas kichania).

Nawet do kilku dni po zabiegu oko pacjenta może być nadwrażliwe, obolałe oraz nadmiernie swędzieć bądź łzawić, jednak już od drugiego dnia po zabiegu widzenie powinno wracać do normy. Cała gałka oczna powinna dochodzić do zupełnej sprawności przez około miesiąc, jest to czas, w którym przystosuje się ono do nowej soczewki. Wówczas pacjent może oglądać telewizję i czytać książki, lecz początkowo czynności te powinien nieco ograniczać. Po upływie dwóch miesięcy chory będzie już dobrze widział, jego oko przyzwyczai się do nowej soczewki, ustąpi dyskomfort. Po sześciu miesiącach nie ma już żadnych ograniczeń co do wykonywanych czynności.

