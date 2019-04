Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot. Sprawdź, kiedy Ci przysługuje.

Opóźniony lub odwołany lot to dość częsta sytuacja. Zła pogoda, awaria samolotu czy zbyt duże natężenie ruchu powietrznego mogą powodować, że samolot nie wyleci zgodnie z planem. Jakie prawa przysługują nam jako konsumentom w takiej sytuacji, kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Opóźniony lot. Prawa pasażera.

W zależności od długości trasy przy odwołanym locie możemy ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub zagwarantowanie innego przelotu w to samo miejsce na podobnych warunkach. Do tego przewoźnik powinien zagwarantować nam:

napoje i przekąski,

nocleg, jeśli wylot następuje następnego dnia,

transport z i do hotelu,

dwie rozmowy telefoniczne na swój koszt, wysłanie dwóch maili i dwóch faksów.

Odszkodowanie przysługuje nam, jeśli dotrzemy do miejsca docelowego z 3 h opóźnieniem. Kwoty odszkodowania są zależne od tego, jak daleki był nasz lot:

250 EUR przysługuje przy odwołanym locie na dystansie do 1500 km,

400 EUR na dystansie 1500 – 3500 km,

600 EUR na dystansie powyżej 3500 km.

Jednak istnieją wyjątki, kiedy mimo opóźnienia odszkodowanie nie będzie nam przysługiwać, będzie to w następujących wypadkach:

gdy z własnej winy spóźnimy się na lot, nawet gdy powodem będzie długi czas spędzony przy kontroli bezpieczeństwa,

gdy następują wyjątkowe okoliczności, którym przewoźnik nie jest w stanie zapobiec tj.: złe warunki pogodowe, strajki, zła sytuacja polityczna w miejscu docelowym.

Odwołany lot. Prawa pasażera.

O odwołanym locie możemy mówić w sytuacji gdy:

zmieniony został nasz plan podróży i zostaliśmy przeniesieni na inny lot,

gdy samolot wystartował, ale zawrócił i zostaliśmy przeniesieni na inny lot,

gdy wylądowaliśmy w innym miejscu docelowym niż jest wskazane na bilecie.

W przypadku odwołanego lotu mamy prawo do zwrotu kosztu biletu lub do zmiany planu podróży w dogodnym dla nas terminie, na podobnych warunkach.

Kwoty odszkodowania są następujące:

250 EUR przysługuje przy odwołanym locie na dystansie do 1500 km,

400 EUR na dystansie 1500 – 3500 km,

600 EUR na dystansie powyżej 3500 km.

Prawo do odszkodowania nie będzie przysługiwać nam, gdy tak jak wyżej z własnej winy spóźniliśmy się na lot, lot jest odwołany z powodu czynników zewnętrznych oraz w sytuacji gdy:

gdy zostaliśmy powiadomieni o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przez terminem,

gdy przewoźnik powiadomił o odwołaniu lotu w terminie mniejszym niż 14 dni, ale zapewnił wylot na warunkach podobnych co pierwotny.

Czyli o odszkodowanie za odwołany jak i opóźniony lot możemy ubiegać się, gdy z winy przewoźnika nastąpi problem techniczny. Obowiązkiem przewoźnika jest odpowiednie przygotowanie maszyny. Chyba, że wpływ na usterkę techniczną miał czynnik zewnętrzny – np. gdy ptak wpadnie w skrzydło.

Gdy nasz lot został odwołany, ale zapewniono nam inne połączenie i czeka nas kilka godzin czekania to linie lotnicze tak jak w przypadku odwołanego lotu powinny zapewnić nam darmowe posiłki, napoje i nocleg. Co ważne, jeśli przewoźnik nie zapewni nam tych udogodnień, to należy zbierać wszystkie paragony, które dostaniemy podczas oczekiwania na lot. Przydadzą się w momencie składania reklamacji.

Podsumowanie.

Warto odwoływać się i walczyć o swoje, jeśli linie lotnicze nie wywiążą się z umowy, ponieważ jak widać wypłacane kwoty nie są wcale takie niskie. Co prawda odwoływanie się na własną rękę może być trudne, z tego względu że przewoźnicy potrafią odrzucić indywidualne wnioski. Jest to opcja raczej dla wytrwałych osób. Jednak w walce o odszkodowanie mogą nam przyjść z pomocą firmy odszkodowawcze. Szybko zajmą się one wszelkimi formalnościami podczas dochodzenia odszkodowania.

