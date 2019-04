Najlepsze ubezpieczenie na życie – jak wybrać, by spać spokojnie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy bezterminowe, pakiety na określony czas, ubezpieczenia inwestycyjne i ochronne. Ta różnorodność sprawia, że można wybrać zakres ubezpieczenia dobrany do indywidualnych potrzeb. A takie właśnie powinno być najlepsze ubezpieczenie na życie. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę, by była to przemyślana inwestycja.

Najlepsze ubezpieczenia na życie – jak je dopasować do swoich potrzeb?

By znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy pakiet usług ma być:

Terminowy ochronny – np. gdy bierzesz kredyt hipoteczny na 20 lat, to warto wybrać ubezpieczenie na ten okres. Świadczenia z tytułu tego rodzaju ubezpieczenia zostaną wypłacone rodzinie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jeśli nastąpi ona w czasie trwania ubezpieczenia (czyli 20 lat). To dobre zabezpieczenie dla rodziny, ponieważ otrzymuje ona wsparcie (świadczenia wynikające z warunków polisy), które pomaga w spłacie pozostałej części kredytu. Jest to bardzo istotne np. gdy kredytobiorca jest także głównym źródłem utrzymania rodziny.

– ubezpieczenie oparte na podobnych zasadach, jak polisy terminowe, jednak nie jest ograniczone w czasie. Oznacza to, że świadczenia należą się rodzinie np. po śmierci osoby ubezpieczonej, bez względu na to, kiedy nastąpi zgon. Oszczędnościowy terminowy – jest to najlepsze ubezpieczenie na życie np. w sytuacji, gdy chcesz zapewnić zabezpieczenie finansowe swojemu dziecku. Świadczenia zgromadzone na tym koncie przez rodziców, dziecko otrzymuje po osiągnięciu np. wieku 18 czy 21 lat lub w wypadku utraty obojga rodziców i innych sytuacjach, określonych w umowie ubezpieczeniowej. Na tych samych zasadach oparty jest pakiet oszczędzania na emeryturę – pieniądze są wypłacane w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Powiększają kwotę otrzymywanej emerytury, wynikającej z lat pracy. To najlepsze ubezpieczenia na życie dla osób, które przewidują, że będą miały małą emeryturę, bo te dodatkowe środki pozwolą np. na podróżowanie.

Od czego zależy wysokość składki?

Najlepsze ubezpieczenie na życie to ochrona dopasowana nie tylko ze względu na zakres usług, ale także pod względem wysokości składki. Należy wybrać taką polisę, która nie obciąża zbytnio domowego budżetu. Wysokość składki najczęściej zależy od:

Sumy ubezpieczenia – jest to kwota, jaką wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Gdy chcesz ubezpieczyć się na kwotę 50 tys. zł, to wysokość składki nie będzie duża, natomiast w przypadku ubezpieczenia na 1 mln zł wysokość składki jest odpowiednio wyższa.

Stanu zdrowia osoby, która chce się ubezpieczyć.

Charakteru wykonywanej pracy – osoby wykonujące zawód podwyższonego ryzyka, np. strażacy, górnicy, policjanci, woskowi itd., mogą spodziewać się wyższej składki.

Należy dokładnie przemyśleć, jaki budżet miesięcznie lub rocznie możesz przeznaczyć na składkę ubezpieczeniową, ponieważ jest to długoterminowe obciążenie budżetu domowego.

Najlepsze ubezpieczenie na życie – jak je znaleźć?

Najłatwiej porównasz oferty ubezpieczeniowe na takich stronach jak ta: https://przewodnikubezpieczeniowy.pl/najlepsze-ubezpieczenie-zycie/?utm_source=artykul&utm_medium=referral. Tam znajduje się przycisk kierujący do porównywarki ubezpieczeń. Dzięki niej, uzupełniając w formularzu kilka danych, otrzymasz listę najlepiej dopasowanych ofert ubezpieczeniowych. W ten prosty sposób, w krótkim czasie znajdziesz najlepsze ubezpieczenie na życie, dobrane do Twoich wymagań i możliwości.

