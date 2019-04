Monety okolicznościowe – Wyjątkowa pamiątka z uroczystego wydarzenia

Uroczyste wydarzenie, które organizujemy, wymaga odpowiedniej oprawy. Warto jednak pomyśleć o tym, by goście doskonale bawili się nie tylko podczas imprezy, ale również zachowali z niej ciekawą pamiątkę. Dobrym rozwiązaniem mogą być monety okolicznościowe na zamówienie, które będą przypominały te miłe chwile.

Organizacja ważnej imprezy nie jest łatwa. Trzeba pomyśleć o wszystkim dużo wcześniej, by wszyscy zaproszeni goście czuli się docenieni i z radością wspominali wydarzenie. Nieważne czy jest to jubileusz, ważne wydarzenie z życia: urodziny, chrzciny, komunia czy ślub. Warto przygotować wszystko dużo wcześniej, żeby o niczym nie zapomnieć. Do rzeczy, o których należy pamiętać należy również upominek dla gości. Dlaczego nie zdecydować się na monety okolicznościowe na zamówienie, które stają się coraz bardziej popularne jako oryginalny sposób na wyróżnienie naszych gości?

Co prawda moneta kojarzy się z pieniędzmi i nie jest to dziwne, bowiem już od starożytności metalowe krążki stanowiły metodę płatności. Kiedyś monety wykonywano jednak z cennych kruszców i to był wyznacznik ich wartości. Dziś produkuje się również monety okolicznościowe na zamówienie, którymi co prawda nie zapłacimy w sklepach, ale także mają bardzo dużą wartość. Przypomnijmy, że za monetę okolicznościową można uznać najsłynniejszą polską monetę, czyli denara „Gnezdun Civitas” (wybity w 1000 roku z okazji Zjazdu Gnieźnieńskiego).

Dziś monety okolicznościowe na zamówienie stają się coraz bardziej popularną formą gadżetu lub pamiątki, ale także elementu promocji i reklamy firmy. Wszystko dzięki nowoczesnej technologii, bowiem na monecie okolicznościowej na zamówienie można umieścić odpowiednie grafiki lub napisy związane z ważnym wydarzeniem.

Firma MCC Medale ma wieloletnie doświadczenie w produkcji monet okolicznościowych na zamówienie oraz ich odlewaniu. Już od lat stosuje nowoczesne techniki, które pozwalają na wykonanie monet najwyższej jakości. Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej MCC Medale może szybko i bezproblemowo zrealizować różne zamówienia, a gotowe monety okolicznościowe na zamówienie mogą zostać dostarczone w dowolne miejsce w kraju lub za granicą nawet w trzy tygodnie od porozumienia w sprawie projektu. Nie ma również problemu, jeśli chodzi o wzór monet okolicznościowych na zamówienie, bo w MCC Medale pracują artyści-graficy, którzy mają w swoim portfolio już tysiące projektów różnych odlewów.

Jeśli chodzi o odlewane monety okolicznościowe na zamówienie, to mogą mieć do 40 mm średnicy i zostać wykonane w technologiach 2D lub 3D w różnych kolorach. Na wyjątkowe okazje jest również możliwość pokrycia monet okolicznościowych warstwą srebra lub złota.

MCC Medale oferuje również bite monety okolicznościowe na zamówienie. Ta oferta powinna przypaść do gustu klientom, którzy są zainteresowani większą liczbą gotowych monet. Są wykonane z mosiądzu, aluminium lub miedzi, a ich średnica może mieć nawet 30 milimetrów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY