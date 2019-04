Matura z języka angielskiego – co powtórzyć w ostatniej chwili?

Matura z angielskiego zbliża się wielkimi krokami, a więc to ostatnia chwila na powtórki. Zazwyczaj im bliżej egzaminów ogarnia nas strach oraz stres, że nic nie umiemy oraz nie zdążymy już czegokolwiek się nauczyć. Z pewnością musisz podejść spokojnie do tematu – w końcu niekiedy uczymy się angielskiego wiele lat i na pewno pewne informacje zostały już przez nas przyswojone. Ostatnie kilkanaście dni to czas na intensywną powtórkę.

Wskazówki przed egzaminem

Przez kilka przed maturą staraj się otaczać językiem angielskim – radio, telewizja, Internet. Oswoisz się i przy okazji przygotujesz do części egzaminu rozumienia ze słuchu. Sprawdza on przede wszystkim umiejętność rozumienia całego tekstu i wyszukiwania informacji oraz odpowiedzi na pytania. Podczas czytania tekstu nie skupiaj się na zrozumieniu wszystkich słówek. Wystarczy jedynie, że będziesz rozumiał znaczenie kilku słów oraz zdań, aby móc wywnioskować poprawne odpowiedzi. Musisz wyłapać najważniejsze informacje, które zawarte są w akapitach i pojedynczych ćwiczeniach. W zadaniach wielokrotnego wyboru należy dopasować najczęściej odpowiedź do tekstu lub stwierdzić, czy dana informacja jest fałszywa, czy prawdziwa. Stosuj w tym przypadku metodę eliminacji, a więc nie bierz pod uwagę tych zdań, które nie są związane z treścią. W przypadku zadań pisemnych dokładnie przeczytaj polecenie, aby odnieść się do każdego podpunktu. Pisz na temat konkretnie oraz staraj się pisać wyraźnie.

Jak powtórzyć materiał do matury z angielskiego?

Niekiedy wiele szkół językowych oferuje kursy online, gdzie można nawet w kilkanaście dni podszkolić się z pewnych zagadnień. Dlatego nauka angielskiego do matury Speak Up będzie dobrym rozwiązaniem, gdzie zyskasz fachową i szybką pomoc. Także samodzielnie możesz przygotować się do egzaminu pisemnego oraz ustnego. Wystarczy jedynie odrobinę samozaparcia oraz odpowiednich materiałów przed sobą. Przede wszystkim nie panikuj! Zapewniamy, że w kilka dni jesteś w stanie powtórzyć sobie podstawowe słownictwo, czy gramatykę, która może pojawić się na maturze. Świetnym przygotowaniem mogą być arkusze z poprzednich lat. Po ich rozwiązaniu będziesz w stanie stwierdzić, które zadania idą Ci dobrze, a nad którymi musisz popracować. Arkusze maturalne są zatem świetną powtórką. Pamiętaj o chwili relaksu – możesz podczas niego obejrzeć anglojęzyczny film lub serial, a także poczytać coś po angielsku. Nie tylko jesteś w stanie zyskać potrzebne słownictwo na egzamin pisemny, ale i ustny. Fiszki oraz aplikacje tego typu na telefon również będą skuteczną pomocą.

