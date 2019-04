Marketing w hotelarstwie – sprawdzone pomysły na zwiększenie ilości rezerwacji pokoi

Marketing w przypadku hotelu ma bardzo duże znaczenie i pozwala na bardzo szybkie zwiększenie ilości rezerwowanych pokoi. Warto tym samym odpowiednio podejść do samej kwestii promowania swojego przedsiębiorstwa. Przedstawiamy sprawdzone sposoby, które pozwalają na pozyskanie wielu klientów i tym samym zwiększenie przychodów hotelu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Reklama w social mediach

Obecnie jednym z głównych kanałów pozyskiwania klientów są media społecznościowe. Pozwalają one na dotarcie z przekazem reklamowym do wielu osób i zachęcenie ich do skorzystania z konkretnych usług. Można w mediach społecznościowych przede wszystkim bardzo korzystnie przedstawić prowadzony hotel i zachęcić klientów do korzystania z niego. Jednocześnie przy niewielkich nakładach finansowych (a jeśli masz problemy z płynnością sprawdź faktoring) można dotrzeć do naprawdę dużej grupy potencjalnych klientów, którzy będą chętni do skorzystania z usług danego hotelu. Działania reklamowe w mediach społecznościowych można dodatkowo prowadzić zarówno samodzielnie, jak i zlecić to zadanie firmom zewnętrznym. Masaż warszawa, zabiegi SPA, reklama hotelu – wszystko można robić we własnym zakresie lub delegować dalej. Firmy zewnętrzne specjalizujące się w działaniach reklamowych będą w stanie odpowiednio je zoptymalizować, aby możliwe było uzyskanie najlepszych rezultatów związanych z większą rezerwacją pokoi w każdym hotelu.

Bądź obecny w serwisach pozwalających rezerwować pokoje

Obecność w serwisach pozwalających na dokonanie rezerwacji pokoju również jest bardzo istotna dla osób prowadzących hotele. Wiele osób wyszukuje placówki właśnie w ten sposób i dlatego też warto pojawić się w tego typu serwisach i zaprezentować swoje usługi w odpowiedni sposób. Każda osoba decydująca się na takie działanie będzie w stanie zyskać na nim naprawdę wiele i znacznie efektywniej sprzedawać wolne pokoje. Serwisy pokroju Booking pozwalają także na dodanie zdjęć co umożliwia dobre zaprezentowanie hotelu wszystkim gościom. Warto tym samym zadbać o to, aby zdjęcia były najwyższej jakości i dobrze prezentowały oferowane miejsca noclegowe. Dzięki temu będą stanowić dużą zachętę do skorzystania z oferty konkretnego hotelu.

Najlepsza reklama to dobra obsługa

Prowadząc hotel warto również pamiętać o tym, że żadna reklama hotelu nie zastąpi obsługi na najwyższym poziomie. Aby zatem w hotelu stale pojawiały się kolejne rezerwacje należy dbać o zadowolenie wszystkich gości. Miła obsługa na recepcji, porządek w pokojach czy pomoc udzielana dla gości to podstawa do tego, aby osoby wybierające dany hotel były z niego naprawdę zadowolone. Dbanie o ten aspekt sprawia, że goście polecają hotel swoim znajomym i tym samym stale następują kolejne rezerwacje pokoi w hotelu.

Reklamowanie się samemu

Warto również pamiętać, że do reklamowania hotelu nie jest konieczne wynajmowanie zewnętrznej firmy. Można skuteczne działania prowadzić zupełnie samodzielnie i tym samym zaoszczędzić na obsłudze. Wystarczy jedynie odpowiednie szkolenie social media, które pozwoli na poznanie tajników związanych z reklamowaniem usług hotelu.