Konwerter mp3 z YouTube – wszystko co musisz o nim wiedzieć

To obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Korzysta z niego niemal każdy. Każdy ma swój własny, dobry powód dla którego to robi. I żadnego nie mamy zamiaru negować. Jest to bardzo wygodne i przede wszystkim, chociaż niektórzy twierdzą inaczej, legalne. Nie ma potrzeby bać się pobierania plików mp3 z YT. Jak to jednak robić i gdzie? Odpowiadamy na wszelkie nurtujące wszystkich pytania w dalszej części artykułu, więc zachęcamy do zapoznania się z nim.

Jak działa konwerter mp3? Krok po kroku.

To bardzo proste urządzenie, chociaż wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak naprawdę jest pięć prostych kroków, które należy wykonać, aby pobrać wybrany materiał z YouTube.

wybieramy konwerter na którym chcemy przetworzyć film z YouTube na mp3

przechodzimy do YouTube do filmu, który chcemy pobrać

kopiujemy jego adres URL

wracamy do konwertera i w specjalnym miejscu wklejamy link

wciskamy button, który rozpocznie zamianę na format mp3

dostajemy gotowy do pobrania plik

Nie jest to zbyt skomplikowane, prawda? Całość trwa tak naprawdę około minuty, a samo pobieranie powinno się zrobić bardzo szybko. Wpływa jednak na to kilka czynników i do głównych możemy zaliczyć:

jakość wideo

długość filmu

szybkość naszego Internetu

ilość osób, która aktualnie równocześnie z nami coś pobiera

Wiadomo, że im szybszy Internet, im krótsze wideo i mniej wymagające, a na stronie mniejszy ruch – pobierze nam się ono szybciej. Taki konwerter nie posiada limitów, więc można pobrać 5, 10 czy 50 materiałów, żeby móc z nich korzystać zawsze i wszędzie.

Gdzie szukać konwertera?

Jest to kwestia bardzo prosta, bo mamy od tego wyszukiwarkę Google. Jeśli wpiszemy tam jedną z fraz, które związane są z pobieraniem mp3 z YT to dostaniemy pełną listę serwisów, które się tym zajmują. Wystarczy wybrać taką stronę, która pasuje nam najbardziej i po prostu z niej korzystać. Nie polecamy jednak stron płatnych bo po pierwsze przepłacimy, gdyż takie strony są w większości darmowe; a po drugie dokładamy swoją cegiełkę w kwestii łamania praw autorskich, ponieważ takie zagrania nie są dozwolone.

Jeśli ogólnie chodzi o legalność takiego pobierania, to kompletnie nie ma się czym martwić. Można to robić, jeśli spełnia się kilka warunków: wszystko, co pobieramy mamy tylko do użytku własnego, nie możemy tego rozpowszechniać, ani sprzedawać – tę kwestię poruszyliśmy powyżej. W celu dowiedzenia się więcej i większej ilości szczegółowych informacji zapraszamy na stronę https://alenews.pl/wiadomosci/pobieranie-mp3-z-youtube-darmowy-konwerter

