Klucze nasadowe – jak wybrać dobre klucze nasadowe?

Klucze nasadowe są to klucze służące do dokręcania i odkręcania śrub. Są one zbudowane z uchwytu, trzpienia i nasadki. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w produkcji kluczy nasadowych, przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i dla profesjonalistów. Poniżej podajemy kryteria, które należy uwzględnić przy wyborze kluczy nasadowych.

Rodzaje kluczy nasadowych

Klucz nasadowy fajkowy – jest to prosta konstrukcja, składająca się z uchwytu i stałej nasadki w wybranym rozmiarze. Nie ma możliwości wymiany nasadki, nie ma również możliwości zastosowania tych kluczy w miejscach trudno dostępnych.

Wkrętak nasadowy – klucz typu „śrubokręt”, bardziej uniwersalny, niż klucz fajkowy, z możliwością wymiany nasadki. Nie jest odpowiedni do prac, gdzie konieczny jest wygodny chwyt i zastosowanie dużej siły.

Klucz nasadowy z grzechotką – klucz profesjonalny, posiada możliwość wymiany nasadki, specjalny mechanizm, tzw. grzechotka umożliwia cofanie się klucza, bez jednoczesnego odkręcania śruby. Klucz ten maksymalnie wykorzystuje efekt dźwigni, można go używać w miejscach mało dostępnych.

Materiały do produkcji kluczy nasadowych

Należy zwrócić uwagę na materiał, z jakiego klucz został wykonany.

Stal chromowo – wanadowa, jest to stal posiadająca właściwości antykorozyjne, nie ulega działaniu tlenków, jest odporna na wysokie temperatury, nie odkształca się. Stop ten jest używany do produkcji narzędzi na całym świecie, oznaczany jest numerem 8650 lub skrótem CrV

Stal chromowo-molibdenowa, jest stalą o większej twardości, niż stal chromowo wanadowa, wykonuje się z niej profesjonalne zestawy kluczy o wysokiej jakości, oznaczana jest symbolem CrMo

Technologia wykonania

Oprócz stopu użytego do produkcji kluczy, ważna jest także technologia ich wykonania. Grzechotka klucza nasadowego, jest elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Im więcej posiada ona zębów, tym mniejszy jest kąt jednego kliknięcia, co ma wpływ na uniwersalność narzędzia. Należy również sprawdzić, czy grzechotka pozwala na zmianę kierunku i trybu pracy – z odkręcania na zakręcanie i odwrotnie.

Kolejnym ważnym aspektem jest jakość wykonania nasadek do kluczy. Nasadki o nierównej powierzchni, czy ostrych fragmentach – nie są dobre jakościowo. Ważny jest też odpowiedni profil wewnętrzny nasadki, profile renomowanych firm zapobiegają niszczeniu śruby i umożliwiają pracę ze śrubami już uszkodzonymi. Ważnym elementem jest również rękojeść narzędzia, powinna ona byś pokryta chropowatą gumą, zapewniać dobry chwyt i przyczepność.

Pojedynczo czy w komplecie?

Klucze nasadowe można kupić zarówno jako pojedyncze egzemplarze, jak również w kompletach z odpowiednimi nasadkami. Komplety takie są umieszczone w walizkach z lożami na nakrętki, pozwalającymi na utrzymanie w nich ładu. Zakup całego kompletu jest korzystniejszy, ponieważ mamy komplet nasadek idealnie dobranych do trzpienia, jak również możemy uzupełniać zestaw o kolejne nakrętki w innych rozmiarach. Należy zwrócić uwagę na ilość elementów w zestawie – im jest większa, tym bardziej uniwersalny jest komplet. Dobrze jest, jeżeli w komplecie – poza nasadkami, znajdują się przeguby elastyczne (np. przegub Cardana).

W sprzedaży możemy znaleźć zestawy profesjonalne, w których znajdują się trzy rozmiary grzechotek oraz nasadek. Takie zestawy są droższe, ale umożliwiają zastosowanie narzędzi w każdych warunkach dostępowych. Możemy również zakupić zestaw kluczy nasadowych uniwersalnych, których końcówka dopasowuje się do wielkości nakrętki.

Ważnym kryterium w wyborze kluczy jest profil gniazda. Jeżeli w jednym zestawie występują gniazda o profilu sześcio- i dwunastokątnym, pozwala to na wykonanie większego zakresu prac – będziemy mogli odkręcić również śruby rozkalibrowane lub pokryte rdzą.

Klucze nasadowe są niezbędne we wszelkiego typu warsztatach serwisowych, w czasie prac montażowych czy remontowych. Wybierzmy więc najlepszą opcję, żeby komfortowo pracować w każdych warunkach.

