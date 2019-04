Jak wybrać odpowiednią szczoteczkę elektryczną?

Szczoteczki elektryczne są według ekspertów znacznie bardziej skuteczne w pielęgnowaniu jamy ustnej od tych manualnych, dlatego stomatolodzy zalecają, by to właśnie z nich korzystać podczas codziennego mycia zębów. Kiedy jednak już zdecydujemy się dostosować do rad dentystów, staniemy przed problemem wyboru odpowiedniego produktu dla siebie. Jak go dokonać? Na jakie elementy zwracać uwagę, wybierając szczoteczkę elektryczną? W jakie funkcje powinien być wyposażony produkt idealnie skrojony pod nasze potrzeby?

Obecnie mamy bardzo szeroki wybór najróżniejszego rodzaju szczoteczek elektrycznych, dlatego ważne jest, byśmy zakupu dokonywali z głową. Poszczególne urządzenia różnią się od siebie sposobem działania, trybami pracy i dostępnymi funkcjami. Jeśli dotąd nie mieliśmy do czynienia z elektrycznymi produktami służącymi do higieny jamy ustnej, artykuł ten powinien stanowić doskonałe kompendium wiedzy.

Jaki mamy wybór?

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje szczoteczek elektrycznych. Rozróżniamy je ze względu na sposób oczyszczania zębów, rodzaj główki czyszczącej i prędkość pracy. Jakie to rodzaje? Zdefiniowano je poniżej:

szczoteczki elektryczne rotacyjne (obrotowe) – posiadają okrągłą główkę, która wykonuje ruchy obrotowe z prędkością do 8800 ruchów na minutę,

szczoteczki soniczne – posiadają podłużną główkę, przypominającą tę ze szczoteczek tradycyjnych. Wykonują zalecane przez stomatologów ruchy wymiatające z prędkością nawet 48 000 ruchów na minutę. Walczą z płytką nazębną emitując ultradźwięki.

Jak przygotować się do zakupów?

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od analizy i zdefiniowania własnych potrzeb. Przed rozpoczęciem zakupów dobrze by było, gdybyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy zamierzamy używać produktu samodzielnie, czy też wraz z rodziną, zastanowić się nad tym, czy mamy jakieś problemy z zębami, a także – co pewnie dla wielu najistotniejsze – jakie koszty możemy ponieść. Bogatą ofertę szczoteczek znajdziemy w sklepie denthelp.pl – warto zapoznać się z ofertą poszczególnych producentów. Jeśli już odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, znacznie łatwiej będzie nam dobrać odpowiedni produkt.

Na co należy zwrócić uwagę?

No właśnie, skoro już odpowiedzieliśmy sobie na kilka najważniejszych pytań, oraz poznaliśmy rodzaje dostępnych na rynku szczoteczek elektrycznych, zastanówmy się, co tak naprawdę ma znaczenie. Pamiętajmy jednak przy tym, że ilu użytkowników, tyle upodobań. Jedni cenią sobie komfort użytkowania i funkcjonalność, inni skuteczność i atrakcyjną cenę.

My postanowiliśmy przedstawić wam wszystkie aspekty godne wzięcia pod lupę przy zakupie szczoteczki elektrycznej. A należą do nich:

rodzaj główki czyszczącej – dostępne na rynku produkty posiadają bardzo różne końcówki, które mają równie różne właściwości (jedne służą do wybielania, inne do masowania dziąseł, etc.). Oczywiście można je wymieniać wedle uznania. Dobrze, by nasz produkt posiadał jak największą ich ilość, bo dzięki temu będziemy mogli za pomocą szczoteczki uporać się z każdym, konkretnym problemem,

wytrzymałość baterii – ważne, by nasza szczoteczka była odpowiednio funkcjonalna. Jeśli dużo czasu spędzamy poza domem, powinniśmy poszukać produktu, który jest wyposażony w wytrzymały akumulator. W urządzeniach z najwyższej półki baterie zazwyczaj są w stanie pracować nieustannie przez 60 minut, co daje mniej więcej dwa tygodnie szczotkowania. Trochę gorsze modele zużywają się zaś po około 30 minutach, więc analogicznie wystarczają na tydzień mycia bez konieczności podłączania ładowarki,

tryby pracy – zwykle wszystkie najnowsze modele oferują wiele trybów pracy. Czym bardziej zaawansowany produkt, tym ich więcej. Oczywiście, i bez nich będziemy mogli skutecznie oczyszczać przy pomocy szczoteczki elektrycznej swoją jamę ustną, jednak osoby posiadające nadwrażliwość szkliwa czy też użytkownicy pragnący wybielić swoje zęby na pewno będą zainteresowani przeznaczonymi do tego celu specjalnymi opcjami. Warto, byśmy się nimi zainteresowali,

funkcje – każdemu z nas zdarza się czasem zbyt mocno docisnąć szczoteczkę i podrażnić sobie tym samym dziąsła czy szkliwo. Nowoczesne produkty elektryczne oferują jednak takie funkcje jak chociażby czujnik nacisku, który w takich przypadkach zapalając specjalną diodę informuje nas, że powinniśmy obchodzić się ze szczoteczką delikatniej. W większości najnowszych urządzeń mamy też do dyspozycji specjalny timer, odmierzający nam właściwy czas szczotkowania, oraz Bluetooth pozwalający na zsynchronizowanie urządzenia z przyjazną aplikacją mobilną,

budowa i wielkość – zęby powinniśmy szczotkować przynajmniej dwa razy dziennie, więc dobrze by było, aby wybrana przez nas szczoteczka dobrze leżała nam w dłoni i miała przyjemny design. Tak, byśmy zawsze użytkowali ją z przyjemnością. Osoby posiadające niewiele miejsca w łazience powinny też zwrócić uwagę, czy ewentualne urządzenie stacjonarne będą mogły umieścić w pobliżu ładowarki.

Czas decyzji

Jeśli skorzystamy ze wszystkich przedstawionych w artykule porad, nie powinniśmy mieć problemów z wybraniem szczoteczki elektrycznej, która będzie wprost pod nas skrojona. Dzisiejsze urządzenia są na tyle zaawansowane i posiadają tak wiele udogodnień, że każdy z nas powinien wśród nich odnaleźć produkt odpowiadający wszystkim naszym oczekiwaniom.

