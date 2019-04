Jak urządzić funkcjonalną garderobę?

Chociaż jeszcze kilka lat temu na urządzenie własnej garderoby decydowały się wyłącznie te osoby, które posiadały dużą ilość wolnej przestrzeni w domu, to obecnie coraz częściej można je spotkać nawet w zwykłych mieszkaniach.

Ile miejsca należy przeznaczyć na garderobę? Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego projektu?

Wynika to po części z tego, że aktualnie koszty związane z urządzeniem garderoby są o wiele niższe, a dodatkowo łatwiej znaleźć dobrego fachowca lub starannie opracowane poradniki, dzięki którym będzie można samodzielnie stworzyć takie pomieszczenie.

Wbrew pozorom, funkcjonalna garderoba wcale nie wymaga dużego metrażu. Wystarczą nawet 3,5-4 metry kwadratowe, aby można było cieszyć się takim pomieszczeniem. Jeżeli jednak zależy ci również na tym, aby garderobę wykorzystywać również jako przebieralnię, powinieneś dodać kilka metrów. Podobnie jest w sytuacji, gdy z garderoby ma korzystać więcej osób. Za wybraniem większego metrażu przemawia również to, że dzięki temu zyskasz możliwość wstawienia tam toaletki, lustra lub innych praktycznych dodatków.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego projektu?

Wiele osób decydujących się na stworzenie garderoby w mieszkaniu popełnia jednak podstawowy błąd i zamiast sięgnąć po starannie przygotowany projekt wnętrza garderoby, próbuje samodzielnie wymyślić odpowiedni układ. W praktyce jednak rzadko kiedy pozwala to osiągnąć oczekiwane efekty i wówczas garderoba jest niepraktyczna, a w skrajnych przypadkach wręcz bezużyteczna. Oprócz zachowania konkretnych wymiarów i proporcji, musisz mieć na uwadze wysokość, na której powiesisz drążki z ubraniami. Do tego dochodzi konieczność urządzenia takiego pomieszczenia w sposób spójny i pasujący do wystroju. Jeżeli posiadasz dużą ilość drobiazgów i dodatków, musisz także odpowiednio przemyśleć układ i wyposażenie szuflad. Dzięki nim nie będziesz musiał trzymać wszystkiego na widoku, co zazwyczaj wprowadza niepotrzebny bałagan.

Jak widać, dysponowanie niewielkim metrażem nie skreśla możliwości wybudowania garderoby. Jeżeli jednak chcesz za pierwszym razem uzyskać idealny efekt, skorzystanie z projektu może okazać się jedynym sensownym rozwiązaniem. Na szczęście koszty związane ze zleceniem wykonania projektu garderoby są na tyle niskie, że każdy może sobie bez problemu na nie pozwolić. Dodatkowo, przeglądając serwisy internetowe poświęcone aranżacji wnętrz z pewnością znajdziesz wiele ciekawych inspiracji, które będziesz mógł wykorzystać w swoim mieszkaniu lub domu.

