Jak dobrze dobrać biustonosz? Kalkulator rozmiarów staników

Twój idealny biustonosz,

nie może mieć wad!

To nie body damskie która raz kupione w danym rozmiarze zawsze pasuje! Zasługujesz na elementy intymnej garderoby kobiecej, które będą utwierdzać Cię w przekonaniu, że jesteś wyjątkowa. Stanik, jaki nosisz w trakcie wymagających dni, powinien być nie tylko ładny, ale również wygodny i doskonale dopasowany do Twoich wymiarów. Na szczęście, ze względu na oferowanie przez producentów doskonałej jakości elementy kobiecej garderoby, nie musisz w trakcie swoich poszukiwań być skazana na porażkę. Pozwól, że zaprezentujemy Ci sposób, za sprawą którego dobierzesz doskonały biustonosz, nawet jeśli do tej pory kwestia ta pozostawała dla Ciebie bardzo problematyczna. Życzymy udanej lektury i owocnych zakupów!

Jak dobrać biustonosz doskonały?

Nie musisz odczuwać niedostatecznie wysokiego poziomu komfortu, czy użytkować stanik, który w żaden sposób Ci się nie podoba, tylko dlatego, że napotykasz ogromne problemy ze znalezieniem dobrze dopasowanego biustonosza Twoich marzeń. Jako pewna siebie kobieta, musisz przygotować się na wymagające i niespodziewane wyzwania w ciągu dnia. Nie pozwól, by Twoja pewność siebie została zachwiana przez brak wygody. Jeśli jesteś przedstawicielką płci pięknej, która może pochwalić się nieco obfitszym kształtem nie jesteś skazana na porażkę! Sprawdź, w jaki sposób wybrać odpowiedni biustonosz, który nie będzie krępował ruchów. Wiele kobiet, decyduje się na zakup zbyt małych staników. Jeszcze inne panie, kupują biustonosze ze znacznie szerszym obwodem.

Czy wiesz, że właśnie takie błędy powodują powstanie nieestetycznych fałdek, których zawsze chciałaś się pozbyć? Wystarczy poświęcić swój czas na odpowiedni wybór rozmiaru stanika, zmierzenie jego miseczki, a Twoje piersi staną się szalenie seksowne i przede wszystkim zdrowe. Kalkulator rozmiarów biustonosza z pewnością pomoże w tym wymagającym przedsięwzięciu!

Czy tabela rozmiarów staników jest przydatna?

Wiele kobiet postrzega podpowiedź, jaką jest tabela rozmiarów biustonoszy za bardzo skomplikowaną. Czy rzeczywiście warto bazować na niej w trakcie doboru idealnego stanika? Niestety, jak każdy gotowiec ma ona swoje wady. Na przykład, bierze ona pod uwagę wyłącznie obwody, a na dobór perfekcyjnie leżącego stanika ma wpływ szereg innych czynników, będących bardzo indywidualnymi kwestiami. Za sprawą skorzystania z możliwości, jaką jest kalkulator rozmiarów staników, błyskawicznie dowiesz się, które obecnie popularne na rynku rozwiązanie okaże się najlepsze dla Ciebie i Twoich piersi. Co należy zrobić?

Cały proces nie może zostać zaliczony do zbyt skomplikowanych. Wystarczy, że z zaangażowaniem udzielisz odpowiedzi na kilka zaprezentowanych pytań. Podaj swój wiek, typ figury, kształt piersi i aktualne wymiary.

Kiedy nasz stanik jest dobrze dobrany?

Jeśli mamy do czynienia z dobrze dobranym biustonoszem, jego miseczka jest w całości wypełniona przez nasze piersi i nawet w najmniejszym stopniu nie odstaje od naszego ciała. Z kolei środkowa część stanika wraz z fiszbinami doskonale przylegają do klatki piersiowej. Natomiast przedłużenia fiszbin znajdują się w pozycji, która wskazuje na celowanie w sam środek pachy. Niepokojącym widokiem jest tworzenie się tak zwanych bułeczek nad miseczkami – w takiej sytuacji wybrany przez Ciebie model jest po prostu za ciasny. Oprócz tego, zwróć uwagę, aby po podniesieniu rąk, piersi nie uciekały z miseczek, nawet jeśli nie jesteś aktywna fizycznie.

Co istotne, zwróć uwagę na ułożenie pasa pod biustem. Powinien być on bardzo stabilny i opinać tylko w takim stopniu, aby właścicielka stanika czuła, że podtrzymuje on piersi, ale nie zmniejsza jej komfortu. Aby to sprawdzić, przekonaj się, czy pod pasem jesteś w stanie umieścić dokładnie dwa palce. Kolejnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę są ramiączka. Nie powinny one spadać, ani choć w najmniejszym stopniu wżynać się i pozostawiać ślady odciśnięcia na skórze. W przypadku, gdy zapięcie stanika, znajduje się powyżej mostka, jego ramiączka powinny być poluzowane. Nie możesz również obserwować żadnych otarć, czy napięć obręczy barkowej i szyi.

Umiejętnie dobranych biustonosz, to kwestia, która jest możliwa do zrealizowania nawet w przypadku konieczności doboru stanika w dużych rozmiarach. Ten element kobiecej garderoby nie może nawet w najmniejszym stopniu stanowić dla żadnej z nas ograniczenia. Ważne, aby gwarantował komfort, był wygodny, nie uciskał, a jednocześnie chronił i podtrzymywał nasze piersi w odpowiednim położeniu. Tutaj należy na pewno pamiętać o staniku sportowym który może być dodatkową opcją.

Dlaczego dobrze dobrany stanik jest tak ważny?

Jeśli poświęcić swój czas na dobre dopasowanie rozmiaru stanika, możesz liczyć na znaczne poprawienie nie tylko wyglądu, ale również samopoczucia i komfortu. Przez ten nieskomplikowany zabieg, masz okazję na to, aby Twój biust został uniesiony, był naturalnie zaokrąglony i po prostu prezentował się znacznie lepiej niż wcześniej. Ponadto, dobrze dobrany stanik, pozwoli na optyczne wyszczuplenie talii, a tym samym, odciąży kręgosłup oraz pozwoli na ujędrnienie kobiecego biustu nawet w wyjątkowo dużym rozmiarze.

Artykuł powstał we współpracy z marką Etam.pl