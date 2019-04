Dodatek budowlany tylko z aktualnym 15/2019 numerem NOWej

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne, wiosenne wydanie dodatku budowlano – ogrodniczego NOWej gazety trzebnickiej.

Czasy, kiedy remont mieszkania planowało się raz na 10 -15 lat, już dawno przeszedł do lamusa. Wnętrza i ich wygląd odgrywają w naszym codziennym życiu coraz ważniejszą rolę, dlatego warto co sezon wprowadzać w nich nawet drobne zmiany. Dzięki temu będziemy na bieżąco z trendami i z pewnością wpłynie to pozytywnie na nasze samopoczucie.

Wiosna to idealny moment, aby pomyśleć o remoncie i wprowadzić do wnętrza nową energię i świeżość

W naszym dodatku odnajdziecie ciekawe porady i praktyczne wskazówki, które stworzą niepowtarzalny klimat wokół Was.

To co jest w nim najważniejsze,

to oferta lokalnych przedsiębiorstw, które działają

w branży budowlano – ogrodniczej na terenie naszego powiatu

Mamy nadzieję, że nasz dodatek będzie dla Państwa inspiracją. Wierzymy, że prezentowane przez nas materiały będą ciekawe i przydatne. My ze swojej strony chcemy dodać, że warto wspierać lokalnych przedsiębiorców.

Życzymy Państwu ciekawej lektury oraz powodzenia

w realizacji remontów.