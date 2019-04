Dlaczego witamina d3+k2 zawsze musi być przyjmowana w duecie?

Witaminy są bardzo ważnym elementem w diecie każdego człowieka. Wpływają one na równowagę organizmu. Dla zdrowia kości i stawów zaleca się od najmłodszych lat uzupełniać niedobory witaminy D i K. Sprawdźmy, jak w duecie działa witamina d3 i k2?

Jak działa witamina D3? Rola witaminy K2 w organizmie Dlaczego witamina D3+K2 mają być podawane łącznie? Czym grożą niedobory witamin D3 i K2?

Witamina D3 – dlaczego taka istotna?

Witamina D nazywana jest witaminą słońca i witaminą życia. To trafne sformułowania, ponieważ powstaje ona w skórze człowieka właśnie podczas ekspozycji na promienie słoneczne. Jest bardzo potrzebna w organizmie, wręcz niezbędna, ponieważ jej niedobory prowadzą do negatywnych skutków zdrowotnych.

Dzięki witaminie D3 można zwiększyć odporność organizmu na zachorowanie na różne schorzenia, a także polepszyć swój nastrój. Jej rola jest bardzo rozległa. Bierze udział w podziale komórkowym, poprawia funkcjonowanie układu krążenia i układu pokarmowego. Naukowcy prowadzą badania, które mają dowieść, że może ona zmniejszać ryzyko wystąpienia nowotworów.

Witamina K2 i jej właściwości

Kolejną ważną witaminą dla zdrowia człowieka jest witamina K. Braki podaży witaminy K prowadzą do osłabienia wytrzymałości kości i zahamowania wzrostu komórek. Dla zdrowia kośćca i utrzymania równowagi organizmu nie można zaniedbywać przyjmowania witaminy K2.

W czystej postaci można ją znaleźć w produktach fermentowanych i serach. Dostarczana jest ona w pewnym stopniu dzięki biosyntezie mikrobiologicznej, realizowanej przez bakterie żyjące w jelitach. Nie jest to jednak dawka wystarczająca na dobę.

Witamina D3+K2 – koniecznie w duecie

Witaminy D3 i K2 powinno się podawać łącznie. Wszystko przez wchłanianie wapnia. Wiadomo, że wapń jest zdrowy dla kości i zębów, a witamina D3 sprawia, że lepiej przyswajamy ten składnik.

Natomiast może dojść do tzw. paradoksu wapnia, kiedy jest go zbyt dużo. Przestaje się wchłaniać do kości – zalega w naczyniach krwionośnych, w stawach i wątrobie, prowadząc do wielu niebezpiecznych skutków zdrowotnych.

Jeśli jednak witamina D3+K2 podawana jest pacjentowi, wówczas można skutecznie regulować gospodarkę wapniową takiej osoby. Organizm zacznie przyswajać odpowiednie ilości wapnia, ale witamina K2 nie pozwoli na jego nadwyżkę i odkładanie się w tętnicach, prowadząc do ich zwapnienia. Duet witamina D3+K2 pozwala na uzyskanie synergicznego działania dla zdrowia kości.

Niedobory witamin D3 i K2

Przy odpowiedniej podaży witaminy D3 i K2 można skutecznie zwiększać gęstość kości i oczyszczać tętnice z zalegającego wapnia. Niedobory tych witamin, zwłaszcza K2, prowadzą do obciążania nerek i innych organów oraz naczyń krwionośnych.

