Co to jest e-commerce?

Zainteresowanie rynkiem internetowym nieustannie wzrasta, co prowadzi do jeszcze szerszego poznawania świata cyfrowego przez człowieka. Ten jest z kolei motywowany do odnajdywania się w e-marketingu poprzez nieustający rozwój nowych technologii. A do czego właściwie prowadzą odpowiednio prowadzone działania e-commerce? Przede wszystkim do zwiększenia sprzedaży, czyli, krótko mówiąc, do zysku!

Jak zwiększyć sprzedaż?

Według prognoz specjalistów od e-marketingu wydatki na działania w Internecie będą stale rosnąć. Szczególnie jeśli chodzi o marketing związany ze sprzedażą online. Jak twierdzi Bartosz Zieliński, ekspert z agencji e-PR Commplace, nowe technologie mogą znacznie zwiększyć sprzedaż, nawet o 30 procent. Jego zdaniem rynek ten jest więc wart szczególnej uwagi. Jednocześnie założenia specjalistów z Doliny Krzemowej odnoszące się do wydatków na działania marketingowe w Internecie, są niezwykle zaskakujące. Według ich prognoz te wydatki mogą opiewać nawet na 120 miliardów dolarów rocznie. Na szczęście przewidywane zyski mają być znacznie większe. Przewiduje się, że w 2021 roku handel elektroniczny przyniesie USA nawet 4,9 bilionów dolarów.

E-commerce w Polsce

W Polsce jeszcze te prognozy nie są tak obiecujące, jak za oceanem. Na razie polski rynek raczkuje w procesie e-commerce. Przykładem może być Polska z 2017 roku, kiedy to sprzedaż elektroniczną prowadziło zaledwie 10 procent przedsiębiorstw (z grona firm, które zatrudniały powyżej 10 osób). W porównaniu do reszty Europy Zachodniej, w której na usługi e-commerce zdecydowało się niemal 30 procent firm, to dość niewiele. Jednak stale podnoszone kwalifikacje pracowników marketingu mogą być spektakularne w skutkach. Przewiduje się, że Polska szybko będzie gonić inne kraje, nie tylko w Europie, ale także za oceanem. Ten rok ma być przełomem dla usług e-commerce w naszym kraju.

Zakupy w sieci

Jak podkreśla Bartosz Zieliński z Commplace, zaufanie do usług w sieci, w tym sprzedaży internetowej, wciąż w Polsce rośnie. To oczywiście przekłada się na wzrost zakupów właśnie tymi kanałami. Wszystko to zatem składa się na potencjalny zysk. Raport „E-commerce w Polsce 2018” jednoznacznie pokazuje, że 26 procent badanych uważa zakupy w sieci jako bezpieczne, a 49 procent ocenia je jako łatwe i nieskomplikowane. To ewidentny wzrost w porównaniu do 2017 roku, kiedy to zakupy online tak oceniało tylko 14 procent ankietowanych. Środowisko coraz bardziej się zmienia i konkurencja nieustannie wzrasta, dlatego wiele firm musi dokładać wszelkich starań, aby zwiększać swoją sprzedaż online. Warto więc inwestować i chwytać się wszystkich dostępnych narzędzi, których pojawia się coraz więcej. Jak komentuje Bartosz Zieliński z Commplace, opinie o reklamie i sprzedaży w sieci nadal są nieadekwatne do rzeczywistości, przez co firmy tracą swój potencjał i możliwości, a Internet jest wciąż jeszcze niedocenianą formą sprzedaży.