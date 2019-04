Buty sportowe – 3 cechy, które powinny mieć

Buty sportowe to dla wielu osób buty na co dzień, które idealnie sprawdzają się podczas spacerów, zakupów czy załatwiania spraw na mieście. Lubimy je za to, że są wygodne i uniwersalne, bo można je nosić do każdego stroju casualowego i sportowego. Zobaczmy, jakie są 3 cechy, które powinny mieć buty sportowe.

Wygodna podeszwa

Jedną z najważniejszych cech butów sportowych jest ich podeszwa. To właśnie dzięki niej wielogodzinne noszenie butów nie powoduje dolegliwości bólowych. Dobra amortyzacja ma szczególne znaczenie dla osób, które mają problemy ze stawami lub kręgosłupem. Dzięki niej są one mniej obciążone, co nie tylko pozwala chronić je przed kolejnymi przeciążeniami, ale również pozwala poprawić ich stan. Wybierając buty sportowe warto zatem zwrócić uwagę na podeszwy. Przodują tutaj wyraźnie podeszwy ultra boost, jakie mają buty adidas damskie i męskie. Zapewniają one nie tylko świetną amortyzację, ale i stabilizację, dzięki czemu nie trzeba już wybierać, czy chcemy but miękki czy stabilny.

Przewiewna i wytrzymała cholewka

Drugą cechą, na którą warto zwrócić uwagę wybierając buty, jest materiał, z którego wykonana jest cholewka. Powinien on być jednocześnie wytrzymały i przewiewny. Trwałość pozwoli nam cieszyć się świetnym wyglądem butów przez długi czas, a przewiewność zapewni nam komfort nawet wtedy, gdy będziemy nosić buty przez cały dzień. Warto wybierać buty z naturalnych materiałów, takich jak skóra, która ze swojej natury jest trwała i przewiewna. Można również sięgać po buty z nowoczesnych tkanin, które mają odpowiednie właściwości, zapewniające przewiewność i trwałość kupowanego obuwia sportowego.

Design

Ostatnim elementem, ale to wcale nie znaczy, że mniej ważnym, o którym musimy pamiętać przy wyborze butów sportowych, jest ich wygląd. Producenci dbają o to, by w każdym sezonie pojawiały się nie tylko nowe modele, ale również nowe kolory modeli znanych i lubianych od lat. Wystarczy spojrzeć na buty męskie adidas model Campus, które mają za sobą wieloletnią karierę, ale dzięki ich klasycznemu wyglądowi nadal mają bardzo wielu wiernych fanów. Niemal co roku pojawiają się jednak nowe kolory tego modelu, zgodne z aktualnymi trendami, dzięki czemu pozostając wiernymi fanami danego modelu, możemy mieć modne buty sportowe.

Coś dla siebie znajdą też fani bardziej futurystycznego designu, bo niemal każdy producent butów sportowych ma również modele zaskakujące wyglądem, wręcz uznawane za designerskie i łamiące wszelkie dotychczas znane kanony stylu sportowego. Nie są to modele dla wszystkich, ale z pewnością i one znajdą swoich zwolenników, którzy lubią zwracać na siebie uwagę.

