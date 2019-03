Gdzie świętują kobiety z okazji Dnia Kobiet?

Wszystkim naszym Czytelniczkom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Życzymy Wam dużo miłości, szczęścia i nadziei.

Siły, wiary w siebie oraz mocy

do przezwyciężania największych przeciwności losu.

Życzymy, aby nie były łamane prawa kobiet.

Trzymamy kciuki za determinację i wolę walki

o swoją pozycję w społeczeństwie.

Życzymy wielu prawdziwych – babskich przyjaźni…

Zespół Redakcji NOWej gazety trzebnickiej

Jednocześnie zachęcamy do wspólnego świętowania!

Tu warto być:

Trzebnica

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet odbędzie się koncert „Wodecki – największe przeboje” w wykonaniu zespołu Sax&More. Wydarzenie odbędzie się 8 marca o godz.18:00 w sali widowiskowo – kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Wstęp wolny.

Oborniki Śląskie

„Młynarski Plays Młynarski”

Na scenie OOK 8 marca o godzinie 19:00 wspólnie wystąpią Jan Młynarki i Gaba Kulka. Projekt „Młynarski Plays Młynarski” to subiektywne, świeże spojrzenie syna na fragment twórczości ojca oraz spotkanie wybitnej artystki, kompozytorki i wokalistki młodego pokolenia z poezją zaklętą w legendarnych piosenkach. Wojciech Młynarski kochał wielobarwność w muzyce, sztuce w życiu. Taki też jest obecny program zespołu. Wybitne interpretacje Gaby Kulki wsparte zespołem pod kierownictwem Jan Emila Młynarskiego to podróż przez muzyczne style i nastroje. Jest jazz, dancing, new wave i folk. Zespół w swoim programie dowodzi niezwykle silnego związku między tekstem i muzyką – relacji tak wyjątkowej w twórczości Wojciecha Młynarskiego i kompozytorów z nim współpracujących (W.Korcz, J.Sent, J.Wasowski, J.Derfel). Bilety w cenie 40 zł i 32 zł (z Kartą Seniora) do nabycia w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury

Żmigród

Garnitury zrzucają i dla kobiet śpiewają II

To już druga edycja koncertu z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu znanych lokalnych działaczy. Koncert odbędzie się 9 marca 2019 o godzinie 17:30 w sali widowiskowej Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury. Wejściówki na koncert są darmowe i można je odbierać w sekretariacie ZPK w Żmigrodzie. Wraz z gośćmi na scenie wystąpi zespół Star of Melody & City Band

Prusice

Spotkanie autorskie

W piątek, 15 marca o godzinie 17:00 w Biblioteka-Prusice Multiteka będziemy gościć niecodzienną osobistość. Prusice odwiedzi pisarz Artur Marino. Opowie o swojej wyjątkowej publikacji na temat Rzezi Wołyńskiej przedstawionej w niecodziennym świetle.

Wisznia Mała

Dzień Kobiet w rytmie lat 20

Wyjątkowy Dzień Kobiet obędzie się 8 marca o godzinie 18:00 na świetlicy w Krynicznie. Przeniesiemy się w lata 20-ste. W programie imprezy przewidziany jest koncert Julity Kożuszek-Borsuk, konkurs na najpiękniejszą stylizację z lat 20-stych oraz poczęstunek. Mile widziane będą niebanalne stroje. Zapisy do dnia 05.03.2019 pod numerem tel. 71 312 70 76

Zawonia

Aktywny Dzień Kobiet

Na szczęście czasy, w których Dzień Kobiet kojarzył się głównie z goździkami, rajstopami i kawą, mamy już dawno za sobą. W gminie Zawonia proponujemy paniom aktywne formy świętowania. Warsztaty samoobrony odbędą się 7 marca o godzinie 17:30 w sali widowiskowej, trening fitness odbędzie się 8 marca o godzinie 17:30 w siłowni ZS w Zawoni oraz Rajd Pieszy Nordic Walking odbędzie się 9 marca o godzinie 11:00 z parkingu GOKiB. Wszystko pod czujnym okiem instruktorów i całkowicie bezpłatnie. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.