Zakup pierwszego mieszkania – na co zwrócić uwagę by kupić je dobrze?

Zakup pierwszego mieszkania to niezwykle poważne przedsięwzięcie. Jeśli podejdziemy do niego nie dość starannie i uważnie, możemy się bardzo rozczarować. Pierwszą decyzją, jaką będziemy musieli podjąć, jest ta, jakie będzie pochodzenie naszego pierwszego lokum – czy szukać go będziemy na rynku pierwotnym czy wtórnym? Jakie są kolejne etapy zakupu? Co trzeba załatwić i w jaki sposób to zrobić? Oto praktyczny zbiór informacji na ten temat.

Gdzie szukać mieszkania – na rynku pierwotnym czy wtórnym?

Decyzja o tym, czy mieszkanie ma pochodzić z rynku wtórnego czy pierwotnego, będzie miała potężny wpływ na nasze dalsze postępowanie, a także prawdopodobnie na nasze życie. To ją podejmujemy w pierwszej kolejności. Dlatego też należy poznać wszelkie zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Mieszkanie z rynku pierwotnego – wady i zalety

Termin rynek pierwotny oznacza, że kupujemy całkiem nowe mieszkanie, a sprzedawcą będzie deweloper. To opcja niezwykle kusząca – któż z nas nie chciałby mieszkać w świeżym, nieużywanym dotąd mieszkaniu? Jakie są jego jasne i ciemne strony?

Do zalet mieszkania kupionego od dewelopera zdecydowanie należy zaliczyć fakt, iż ma ono uregulowaną i przejrzystą sytuację prawną. Możesz być pewny, że nie spotkasz się z sytuacją, w której na przykład okazuje się, że lokal ma kilku współwłaścicieli, którzy nie mogą się ze sobą porozumieć w sprawie sprzedaży. Jeśli chcesz, deweloper pomoże Ci także w załatwieniu wszystkich formalności związanych z finalizacją inwestycji, a więc nie będziesz potrzebował żadnego pośrednika, któremu trzeba by zapłacić prowizję.

Kolejna sprawa to gwarancja. Ponieważ nieruchomość jest nowa, jest także objęta przynajmniej kilkuletnią gwarancją dewelopera. Każda ewentualna usterka nie wynikająca z nieprawidłowego sposobu użytkowania mieszkania lub domu zostanie usunięta.

Dlaczego jeszcze takim powodzeniem cieszą się oferty mieszkań z rynku pierwotnego? Ponieważ dają nabywcom szerokie możliwości aranżacyjne nie tylko pod względem wyposażenia, ale także rozmieszczenia ścianek działowych i innych elementów, a to sprawia, że możemy kupić mieszkanie idealnie dopasowane do naszych potrzeb.

Oto przykład inwestycji dewelopera Inkom SA, nowa dzielnica nad odrą – Nowy Port we Wrocławiu:

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z rynku pierwotnego?

Największym problemem, z jakim możemy się spotkać kupując mieszkanie od dewelopera, jest trafienie na nieuczciwą firmę, która może ogłosić niewypłacalność i rozwiązać się już po pobraniu zaliczki. Dlatego też zawsze warto szukać takiego dewelopera, który istnieje i działa na rynku od dłuższego czasu i może pochwalić się zrealizowanymi już inwestycjami oraz pozytywnymi opiniami klientów. Trzeba dokładnie sprawdzić firmę, z którą chcemy nawiązać współpracę.

A może rynek wtórny – czy rzeczywiście lokum z drugiej ręki jest tańsze?

Legenda głosi, że mieszkania z rynku wtórnego są tańsze od tych od dewelopera. I chociaż rzeczywiście za m2 możemy zapłacić mniej kupując lokal od poprzedniego właściciela, to jednak ceny mieszkań nie różnią się bardzo istotnie, a sam zakup nie oznacza końca kosztów. Doliczyć należy także remont. Niezwykle rzadko zdarza się, że znajdziemy takie lokum, które będzie spełniało wszystkie nasze wymagania i oczekiwania. Zwykle trzeba najpierw usunąć z niego wszystkie meble, wyposażenie kuchni i łazienki, a potem odnowić i umeblować według własnego gustu. To nie tylko dodatkowe koszty, ale także ogrom pracy i czasu. Ścianki działowe nie zawsze da się przesunąć, podobnie jak instalację wodno – kanalizacyjną czy elektryczną. Te aspekty zawsze należy wziąć pod uwagę, aby nie rozczarować się próbując zaoszczędzić trochę grosza.

Pułapki, które czyhają na nas na rynku wtórnym

W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego musimy być jeszcze lepiej przygotowani i zorientowani na rynku nieruchomości niż wtedy, gdy nabywamy je od dewelopera. Podstawą do określenia statusu nowego lokum będzie księga wieczysta, którą można sprawdzić w sądzie rejonowym lub w internecie za darmo.

Kupujący ma prawo poprosić osobę sprzedającą lokal o numer jego księgi wieczystej. A czego możemy się z niej dowiedzieć? Przede wszystkim określić stan prawny nieruchomości, czyli to, kto jest jej rzeczywistym właścicielem, czy jest ona obciążona hipoteką lub ograniczonymi prawami rzeczowymi. Warto wiedzieć, że wszystkie te informacje są jawne, a odmowa podania numeru księgi powinna wzbudzić naszą czujność.

Najwięcej kłopotów możemy mieć w wyniku kupna mieszkania z zameldowanym lokatorem lub takiego, które obciążone jest dożywociem. Oznacza to, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić tzw. dożywotnikowi utrzymanie. Jeśli kupimy takie mieszkanie, będziemy musieli pokryć koszty utrzymania dożywotnika – mieszkanie, wyżywienie i ubranie do końca jego życia.

Kolejny problem to wspomniany już zameldowany lokator. Nawet jako pełnoprawny właściciel nie mamy prawa wymeldować lub eksmitować zameldowanej osoby bez prawomocnego wyroku sądu. Dlatego też zawsze należy zażądać zaświadczenia z urzędu gminy o wymeldowaniu wszystkich lokatorów lokalu. Pamiętajmy, że nie każdy musi mieć wobec nas uczciwe zamiary, a osoba zameldowana ma prawo korzystać z mieszkania.

Jak kupić lokum na miarę swoich potrzeb?

Kiedy decyzja co do pochodzenia nieruchomości została już podjęta, możemy przystąpić do właściwego poszukiwania nowego lokum. Oto lista czynników, które koniecznie musisz przemyśleć i wziąć pod uwagę.

Dobrze przemyśl lokalizację i rodzaj zabudowy

Centrum miasta, a może jego peryferia? Lokalizacja to jeden z najważniejszych aspektów, a każda z opcji może okazać się trafiona, pod warunkiem, że odpowiada potrzebom Twoim i Twojej rodziny. Wybierz więc takie miejsce, które oferuje Ci bliskość przedszkola, żłobka lub szkoły, a także ośrodka zdrowia i atrakcji takich jak kino, teatr czy park z placem zabaw. Dobrze będzie również, jeśli będziesz miał blisko do pracy lub przynajmniej dojazd do niej nie będzie wymagał spędzania długich godzin w środkach komunikacji miejskiej lub samochodzie. Kwestia wyboru lokalizacji jest niezwykle istotna – zakup mieszkania to inwestycja na lata, a złej decyzji już nie cofniesz.

W przypadku rodzaju zabudowy także jest w czym wybierać. Możesz zdecydować się na mieszkanie w bloku, na osiedlu z mieszaną zabudową, domek jednorodzinny, dom w zabudowie szeregowej, mieszkanie w kamienicy lub na ekskluzywnym osiedlu strzeżonym.

Zawsze, podejmując decyzję o zakupie mieszkania w konkretnym miejscu, zwracaj uwagę na informacje takie jak wiek budynku, rodzaj materiałów i technologii użytych do jego budowy i wykończenia. Ważny jest także aktualny stan techniczny budynku – wygląd elewacji i dachu, klatki schodowej i windy. Należy sprawdzić także, czy w budynku znajdują się komórki lokatorskie, piwnica oraz miejsca garażowe. Jeśli zdecydowałeś się na zakup z drugiej ręki, koniecznie sprawdź stan stolarki – okna i drzwi.

To pozwoli Ci wybrać mieszkanie, które będzie wygodne i komfortowe oraz da Ci pewność, że kupujesz produkt wysokiej jakości, wart swojej ceny. Dzięki temu uchronisz się od przykrego rozczarowania i wszelkich niedomówień.

Jak wybrać wielkość i układ pomieszczeń w nowym mieszkaniu?

Jeśli już zdecydowałeś się na zakup mieszkania, obojętne czy za gotówkę czy na kredyt, wybierz takie, które wielkością i układem pomieszczeń będzie pasowało do wielkości Twojej rodziny i jej stylu życia. Musi być więc odpowiednio duże.

Zwykle zakup pierwszego mieszkania dotyczy osób młodych, myślących o założeniu rodziny lub już ją posiadających. Dlatego należy patrzeć na przyszłość i brać pod uwagę ewentualne powiększenie się rodziny. Zakup kawalerki nie będzie więc dobrym pomysłem, chyba że jesteś zadeklarowanym singlem bez planów na założenie rodziny – wtedy możesz zdecydować się na maleńkie mieszkanie dla jednej osoby. Sytuacja oczywiście zmienia się, jeśli prowadzisz bujne życie towarzyskie i regularnie przyjmujesz gości – wtedy kawalerka nie jest dość wygodna.

Natomiast młode pary, które mają w planie posiadanie dziecka lub dzieci, zdecydowanie powinny wybrać mieszkanie większe – przynajmniej dwupokojowe. Takie zapewni odpowiednią przestrzeń każdemu z członków rodziny.

Także rozkład pomieszczeń w mieszkaniu jest sprawą godną przemyślenia. Pokój przechodni sprawdzi się, jeśli możesz urządzić w nim salon lub jadalnię, ale jeśli miałby pełnić rolę sypialni lub pokoju dziecięcego, jest fatalnym rozwiązaniem.

Balkon lub taras stanowią praktyczny i przyjemny element mieszkania, który pozwoli Wam cieszyć się przestrzenią i zielenią okolicy otaczającej budynek.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Jeśli macie małe dzieci lub planujecie je, nie kupujcie mieszkania na 4. piętrze w bloku bez windy – noszenie wózka po schodach nie należy do przyjemności, a jeśli dodatkowo niesiesz zakupy i prowadzisz za rękę starsze dziecko, staje się zwyczajnie niemożliwe. Dobrze przemyśl więc swoją inwestycje.

Formalności, których musisz dopełnić

Niestety czeka nas jeszcze trochę pracy, nawet jeśli zdecydowaliśmy się już na zakup konkretnej nieruchomości. Pozostają bowiem formalności do załatwienia. Jakie?

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania

Masz na koncie sumę pieniędzy, która pozwoli Ci kupić Twoje wymarzone mieszkanie? To wspaniale, ale znaczna większość kupujących musi zakup sfinansować dzięki środkom pochodzącym z kredytu. Dobry deweloper pomaga swoim klientom załatwić formalności związane z kredytem, podpowie jakie należy zgromadzić dokumenty. Natomiast jeśli zdecydowałeś się na kupno mieszkania z drugiej ręki, musisz zrobić to sam. Ale i to nie koniec, bowiem po spisaniu aktu notarialnego, czyli umowy kupna – sprzedaży trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 2% ceny nieruchomości oraz dokonać wpisu w księdze wieczystej lub założyć ją. Jeśli pomagał Ci pośrednik, będziesz musiał zapłacić jego prowizję za dokonane czynności

Rynek nieruchomości jest w Polsce ogromny, a o kupnie mieszkania trzeba decydować z głową, w przeciwnym razie czeka Cię wiele rozczarowań. Dlatego też Twoim priorytetem nie powinna być cena mieszkania, a jego cechy opisane w powyższym artykule.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY