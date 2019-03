Wyzwania Opiekuna – czyli opieka nad seniorami w praktyce

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy opiekunki osób starszych zagranicą i wciąż rozważasz „za” i „przeciw”? Jeśli chcesz podjąć kroki zmierzające do wyjazdu, powinnaś wiedzieć, jakie blaski i cienie tego zawodu na Ciebie czekają. Ten artykuł pozwoli Ci zorientować się, z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się opiekunka osób starszych, a także jakie są jej obowiązki.

Wyjazd z kraju – praca i przygoda

Obawiasz się wyjazdu zagranicę? Niepotrzebnie! Twój lęk zapewne związany jest nie tylko z zatrudnieniem i pełnieniem obowiązków opiekuna, ale również z podróżą, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Nawet osoby, które po raz kolejny wyjeżdżają do Niemiec lub Wielkiej Brytanii, za każdym razem zaczynają nową przygodę – czeka na nich nowy podopieczny, nowa rodzina, nowe miejsce i wyzwania. Niewątpliwie, opieka nad osobą starszą będzie wymarzoną pracą dla osób, które lubią mierzyć się z nowymi zadaniami w życiu. Wybierając ten zawód musisz więc odważyć się na zmiany. Ale bez obaw – na żadnym etapie nie zostaniesz pozostawiona sama sobie, jeśli wybierzesz sprawdzoną firmę – Promedica24 (lider w branży) cały czas wspiera swoich Opiekunów, służy radą i pomocą. Już na etapie rekrutacji o swoich wątpliwościach powinnaś rozmawiać z pracownikami firmy. Podczas pełnienia obowiązków opiekunki osób starszych powinieneś być też w stałym kontakcie z Menedżerem Kontraktu.

Rozwój w pracy opiekunki osób starszych

To zawód bardzo odpowiedzialny i wymagający, dający jednak mnóstwo satysfakcji. Wykonując z pozoru proste zajęcia, jak pomoc w poruszaniu się, rozmowa, wsparcie w wykonywaniu obowiązków domowych oraz współdzielenie zmartwień i radości starszej osoby, sprawdzisz się w nowych sytuacjach. Z pewnością sam kontakt z nową osobą, jej rodziną i otoczeniem ma wielki potencjał rozwojowy – warto otworzyć się na to, co dotąd nieznane! Wyjeżdżając do opieki w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe i życiowe a także nauczysz się od podstaw lub podszkolisz umiejętności językowe. Jeśli więc jesteś osobą, która będzie w stanie poradzić sobie z codziennymi problemami osób starszych, a dodatkowo nie boisz się podróży i obcego języka, rozpocznij poszukiwanie pracy, która pozwolą Ci odkryć nie tylko nowe aspekty otaczającego świata, ale i siebie – swoje kompetencje, słabe i mocne strony.

Jakie obowiązki ma opiekun osób starszych

Podejmując pracę w charakterze opiekuna osób starszych musisz mieć świadomość, jakie obowiązki czekają na Ciebie w domu seniora. Daje to nie tylko możliwość określenia swoich możliwości i sił w branży, ale także pozwala się przygotować na nowe sytuacje. Rolą opiekunki osób starszych jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad seniorem. Składa się na to wiele obowiązków, od prowadzenia domu aż po towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. Współczesna opiekunka osób starszych to ktoś znacznie więcej niż tylko pielęgniarka i pomoc domowa. Zatrudnione przez Promedica24 w Niemczech czy Wielkiej Brytanii osoby wykonują prace takie jak podawanie leków, pomoc w poruszaniu się, pielęgnacja ciała, a także sprzątanie czy zakupy. Najważniejszym obowiązkiem jest jednak opieka wyrażająca się w towarzyszeniu seniorowi – spędzanie z nim czasu, dzielenie radości i trosk. Nie obawiaj się jednak, że obowiązki Cię zaskoczą – zakres usług świadczonych przez opiekuna osób starszych określony jest w umowie z Promedica24 i składa się na niego pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz opieka nad podopiecznym.

Cierpliwość, empatia, pogoda ducha

Pracując jako opiekunka osób starszych musisz wykazać się wszystkimi tymi cechami. Dla seniora jesteś osobą obcą, która zjawia się z dnia na dzień w domu i od której zależeć będzie jego codzienność. To sytuacja niełatwa nie tylko dla Ciebie. By temu sprostać, warto nawiązać więź porozumienia z podopiecznym i jego bliskimi, a tej nie buduje się w kilka sekund. Pamiętaj, że seniorom często bardzo trudno jest pogodzić się z utratą samodzielności – prosić o pomoc i wsparcie. Człowiek starszy, oprócz niezadowalającego stanu zdrowia, musi zaakceptować też zmiany w życiu osobistym, których wolałby uniknąć czy zmierzyć się z poczuciem odsunięcia na „boczny tor”. Nierzadko seniorzy cierpią fizycznie – musisz wyjść naprzeciw tej sytuacji i nie tylko sama jej sprostać, ale i wesprzeć podopiecznego. Cierpliwość, empatia i pogoda ducha potrafią jednak nie tylko przełamywać lody, ale i czynić cuda – potwierdza to wiele opiekunek osób starszych. Jeśli po lekturze artykułu zdecydujesz się porozmawiać na temat pracy – zapraszamy do kontaktu:

tel. 507 062 253, Wrocław, ul. Tęczowa 11,

w godzinach 9:00-17:00, www.promedica24.pl