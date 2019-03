Wynajęcie magazynu, a inne sposoby organizacji wysyłki w sklepie internetowym

W obecnych czasach coraz bardziej popularne są zakupy online. Za wyborem tej formy przemawia przede wszystkim wygoda i szeroki dostęp do różnorodnych towarów, które nie tylko są tańsze, ale też często niedostępne w sklepach tradycyjnych. Dlatego też z dnia na dzień rośnie zainteresowanie sklepami internetowymi.

W obecnych czasach coraz bardziej popularne są zakupy online. Za wyborem tej formy przemawia przede wszystkim wygoda i szeroki dostęp do różnorodnych towarów, które nie tylko są tańsze, ale też często niedostępne w sklepach tradycyjnych. Dlatego też z dnia na dzień rośnie zainteresowanie sklepami internetowymi. Osoby, pragnące zająć się własnym biznesem, powinny więc rozważyć założenie takiego sklepu. Jednak planując uruchomienie tej działalności, warto wcześniej zastanowić się nad jej organizacją i opracować procedurę obsługi klienta. Od tego bowiem będą zależeć przyszłe zyski.

Uruchomienie sklepu internetowego

Obecnie uruchomienie sklepu internetowego nie jest sprawą zbyt skomplikowaną. Nieodłącznym jego elementem jest oczywiście strona z ofertą oraz opcje dodatkowe, jak np. funkcja wirtualnego koszyka czy formularza, umożliwiającego przeprowadzenie transakcji. Mile widziany jest także czat, subskrypcja czy forum internetowe, na którym kupujący mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat towarów i sklepu. Aby strona sklepu przyciągała kupujących, warto zatrudnić informatyka i grafika albo skorzystać z gotowego oprogramowania.

Do prowadzenia sklepu internetowego wymagane jest spełnienie pewnych formalności, takich jak np. rejestracja działalności gospodarczej czy złożenie odpowiedniego formularza w urzędzie skarbowym i ZUS-ie.

W początkowej fazie działalności sklepu jego właściciele zazwyczaj samodzielnie nim zarządzają i organizują obsługę. Jednak, gdy klientów zaczyna przybywać i zwiększa się ilość zamówień, jednej osobie trudno jest poradzić sobie z organizacją pracy. Konieczne staje się wprowadzenie modyfikacji w systemie zarządzania firmą.

Organizacja wysyłki w sklepach internetowych

Mały sklep internetowy nie potrzebuje dużo miejsca na składowanie towaru, niepotrzebne są w nim również specjalne systemy informatyczne wspierające jego logistykę. Właściciel sklepu pełni jednocześnie funkcję sprzedawcy i magazyniera. A magazynem jest często jego dom lub garaż. Dopiero, gdy sklep się rozrasta, pojawia się potrzeba innych sposobów magazynowania towarów.

Dropshipping

Jednym ze sposobów, stosowanych przez właścicieli sklepów internetowych, którzy nie mają gdzie trzymać swoich towarów, jest dropshipping. Jest to metoda bardzo wygodna dla sprzedawców, którzy oferując towar klientowi, nawet go nie posiadają, gdyż znajduje się on u dostawcy. Dopiero po złożeniu zamówienia klienta w sklepie, sprzedawca kupuje towar w hurtowni, skąd zostaje on wysłany do klienta. To bardzo często stosowany sposób, dzięki któremu nie ma konieczności posiadania magazynu. Także droga towaru do klienta jest krótsza, szybciej więc przebiega realizacja zamówienia.

Oczywiście dropshipping ma też wady. Właściciel sklepu nie widzi przecież towaru, nie wie jak został zapakowany i kiedy go wysłano. Niejednokrotnie zdarza się, że sprzedaje towar, którego akurat nie ma w hurtowni, a miał być, zgodnie z jego wiedzą. Klient więc czeka, otrzymuje towar z dużym opóźnieniem i ma prawo wystawić sprzedawcy negatywną opinię. A jak wiadomo, nie jest to dobra reklama dla sklepu.

Wynajęcia albo budowa magazynu

Wynajem lub budowa magazynu to inne możliwości, które posiada właściciel sklepu internetowego. Budowa własnego magazynu, w przeciwieństwie do wynajęcia hali magazynowej, łączy się z dużymi kosztami na początku inwestycji. Nie jest to korzystne na tym etapie, ze względu na duże obciążenie innymi kosztami, między innymi za towar, zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, zorganizowanie sposobu zaopatrzenia i wysyłki towaru. W związku z tym korzystniej jest wynająć powierzchnie magazynowe. I chociaż, wynajmując magazyn, właściciel bierze na siebie dodatkowe obowiązki, związane z zarządzaniem i nadzorowaniem pracą magazynu, zaopatrzeniem, zatrudnieniem pracowników czy wynajęciem firmy kurierskiej, to jednak ma pełną kontrolę i wpływ na dobrą opinię klientów.

Jeśli zdecydujesz się wynająć magazyn, wynajmij go na Śląsku: https://www.katmagazyn.pl/

Fulfilment dla sklepu internetowego

Innym sposobem rozwiązania problemu z magazynem jest możliwość korzystania z usługi fullfilment. Polega ona na wynajęciu magazynu wraz z pracownikami i wyposażeniem oraz bardzo często z usługami kurierskimi. Wynajmując taką usługę, właściciel sklepu nie musi mieć wiedzy dotyczącej zarządzania magazynem, może skupić się na zakupach towaru, dbaniu o zaopatrzenie i zlecaniu realizacji zamówień. Nie dotyczy go organizacja działania magazynu czy zatrudnienie pracowników, ale może kontrolować jakość pracy (sposób wysyłki i realizacji zamówień, terminy).

Co ważne, rozliczanie za usługi fullfilment odbywa się co miesiąc, więc rozpoczęcie działalności nie wymaga żadnych dodatkowych wydatków.

Każdy ponoszony koszt pokrywany jest z bieżącej sprzedaży. Również pracownicy takiego magazynu to z reguły ludzie z odpowiednim doświadczeniem.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku wynajęcia hali magazynowej tego typu, powierza się znaczną część obowiązków innej firmie, która będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie sklepu, a więc również na jego wizerunek i jakość świadczonych usług. A im większe zaufanie klientów, tym wyższe zyski.

SPONSOROWANE