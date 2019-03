Sołtys Czeszowa na Dniu Sołtysa. Odpowiadamy na zarzuty Czytelników

W niedzielę, 17 marca miały miejsce obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu. W spotkaniu wzięło udział 800 sołtysów i wójtów z całej Polski. W delegacji województwa dolnośląskiego znalazły się Beata Borowiak, sołtys Czeszowa i Agnieszka Wersta, wójt Zawoni. Wielu Czytelników dopytywało kto zasponsorował wyjazd?



W tegorocznej edycji konkursu Sołtys Roku ogłoszonego przez wojewodę dolnośląskiego drugie miejsce i tytuł Drugiego Sołtysa Roku 2018 Województwa Dolnośląskiego zajęła Beata Borowiak, sołtyska Czeszowa. Nagroda ta przyznawana jest sołtysom i sołtyskom z całego regionu za ich zaangażowanie w sprawy społeczne,organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. W bieżącej edycji uwzględniono również działania podjęte w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu. Na uroczystości obecni byli Sołtysi Roku 2018 i wójtowie z całego kraju oraz premier RP Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski. W spotkaniu uczestniczyły również sołtys Czeszowa Beata Borowiak i wójt Zawoni Agnieszka Wersta.

– Ogromnym sukcesem była dla mnie sama nominacja na Sołtysa Roku– powiedziała Beata Borowiak. –Nie mogłam uwierzyć, że zostałam laureatką konkursu. Jest do duży sukces nie tylko mój, ale także moich mieszkańców, również pani wójt i pracowników urzędu gminy. Zawsze mnie wspierali służąc wszelką pomocą, bo samemu nie można zrobić nic. Taki sukces bardzo motywuje do dalszej pracy. Zaproszenie do udziału w obchodach ogólnopolskich to bardzo duże przeżycie. Jest to też nowe doświadczenie, spotkanie z sołtysami z całej Polski. Poznałam sołtysów dolnośląskich, to przemili ludzie, z którymi można się podzielić doświadczeniami. Jestem też bardzo wdzięczna Wojewodzie Dolnośląskiemu i pracownikowi DUW Damianowi Mrozek za przygotowanie tego wyjazdu i zaproszenie nas do udziału.

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa to oczywiście ogromny zaszczyt dla wyróżnionej sołtyski, ale także promocja gminy. Gmina Zawonia zaistniała tym samym na arenie ogólnopolskiej, wielu ludzi w tym dniu o niej usłyszało i mogło poznać jej przedstawicielki.

Organizatorem wyjazdu delegacji na obchody ogólnopolskie był Dolnośląski Urząd Wojewódzki, on również finansował podróż i pobyt. Uczestnicy musieli dotrzeć tylko do Wrocławia, skąd wspólnie wyruszyli do Łowicza.