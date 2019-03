RRSO – co to jest i jak je obliczyć?

RRSO to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Pozwala on na oszacowanie opłacalności kredytu lub pożyczki. Banki mają obowiązek podać potencjalnemu kredytobiorcy RRSO.

Jak obliczyć RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania powinna uwzględniać wszystkie podstawowe koszty jakie kredytobiorca może ponieść z powodu zawarcia umowy kredytowej. Są to np.:

oprocentowanie nominalne

ubezpieczenie kredytu

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

odsetki

prowizje

Aby właściwie obliczyć RRSO można skorzystać z wielu stron internetowych, na których znajdują się kalkulatory. Taki kalkulator RRSO znajdziesz

na http://www.wktorymbanku.pl/rrso-calkowity-koszt-kredytu-kalkulator/. Lepszym pomysłem jest jednak skontaktowanie się w tej sprawie ze specjalistą.

Porównywarka pożyczek

Jest to narzędzie służące do analizy wielu ofert pożyczkowych z poziomu jednej strony. Tworzone rankingi na stronach pozwalają na poznanie kosztów kredytów, a także przedstawiają opinie dotyczące pożyczkodawców. Ranking wykorzystujący RRSO to np.wktorymbanku.pl/kredyty-gotowkowe/

Od czego zależy jego wielkość?

Nawet jeśli weźmiemy dwie pożyczki na taką samą sumę pieniędzy to i tak RRSO może się różnić. Wszystko bowiem zależy od okresu kredytowania. Kiedy raty będą rozłożone na niewielki okres czasu wtedy RRSO będzie wyższe. Analogicznie więc, im dłuższy okres kredytowania to RRSO okaże się mniejsze.

RSO, a RRSO

Roczna Stopa Oprocentowania informuje kredytobiorcę o kosztach odsetek, które zapłacimy od zaciągniętej kwoty. Do RRSO natomiast wlicza się również pozostałe opłaty. (Podaliśmy je wyżej w podpunktach).

Różnica między kredytem, a pożyczką:

kredyt zaciągasz wyłącznie w banku, a pożyczkę w firmach pozabankowych

kredyt podlega przepisom prawa bankowego, a pożyczka przepisom Kodeksu Cywilnego

umowa kredytu – tylko pisemnie, umowa pożyczki także ustnie

RRSO kredytu kosztuje, natomiast RRSO pożyczek wynosi 0%

Jeżeli chcesz zapłacić za RRSO równe 0 zł to możesz skorzystać z chwilówek i innych pożyczek gotówkowych. Oznacza to, że oddajesz tylko tyle pieniędzy ile pożyczyłeś. Podejrzane? Niekoniecznie. Firmy pożyczkowe próbują w taki sposób zachęcić do korzystania z ich usług. Bowiem wtedy nie płacimy prowizji czy odsetek. Aby przyciągnąć jak największą liczbę klientów firmy zrzekają się zarobku. Należy wziąć pod uwagę to, że pożyczamy wtedy niewielkie kwoty np. 3 000 zł.

RRSO, a polskie prawo

W kwestii ustalania wysokość oprocentowania obowiązują określone normy. Zgodnie z przepisami prawa oprocentowanie nominalne nie może przekraczać odsetek maksymalnych, czyli czterokrotnej wartości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Na mocy ustawy u kredycie konsumenckim (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715) banki są zobowiązane do podania rzeczywistej rocznej stopy procentowej. Będzie ona bowiem pokazywała procentową wartość całkowitej kwoty pożyczki właśnie w perspektywie rocznej.

