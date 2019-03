Z końcem marca zmieniamy czas

W marcu 2019 zmieniamy czas w nocy z 30 na 31 marca, kiedy zegarki przestawimy z godziny 2 na 3.

Pojawią się realne zmiany?

Komisja Europejska zmierza do tego, by zlikwidować zmianę czasu. Jakiś czas temu pojawił się projekt dyrektywy znoszącej obowiązek zmiany czasu przez państwa UE. Komisja Europejska zakłada, że do ostatniej obowiązkowej zmiany czasu na letni ma dojść właśnie w niedzielę 31 marca 2019 r. Z dotychczasowych informacji wynika, że Polska przychyla się, do tego, by pozostać właśnie przy czasie środkowoeuropejskim letnim. Jeśli jednak któryś kraj wybrałby na stałe czas zimowy, to ostatnie zmiany by dokonał się w niedzielę 27 października 2019 r. Od tego momentu zmiany czasu byłyby już niemożliwe. Czas pokaże przy której opcji pozostaniemy.