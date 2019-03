Był stary hotelik, jest nowoczesny ŻŁOBEK

Gminny Żłobek w Żmigrodzie został oficjalnie otwarty. Nowoczesna placówka dla „maluszków” robi wrażenie i od pierwszej chwili spodobała się zarówno dzieciom, jak i rodzicom, którzy spokojnie mogą zostawić dzieci pod profesjonalną opieką.

– Miesiąc wcześniej otworzyliśmy swoje drzwi dla najmłodszych mieszkańców Gminy Żmigród. W naszym żłobku w tym momencie są dzieci od roczku, gdyż najmłodsza dziewczynka ma 11 miesięcy. Aktualnie mamy dwie grupy dzieci tzw. „motylki” mają od 1 roku do 1,5 roczku oraz „kotki”, czyli dzieci w wieku 1,5 do 3 latek. Na tę chwilę mamy miejsca „projektowe”, a więc dla dzieci, których rodzice są nieaktywni zawodowo, są na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Po to jest żłobek, aby zaopiekować się dziećmi, których rodzice chcą nadal pracować. Nasza placówka jest już czynna od godz. 6.30 do godz. 16.30. To też jest odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy mają większe możliwość z dotarciem na czas do miejsca pracy. Jeszcze w tym miesiącu będziemy prowadzić rekrutację uzupełniająco do naszego projektu i pojawi się miejscu dla kilku następnych dzieci – z radością mówi o szczegółach Dyrektor nowego żłobka Marta Możdżeń-Kłos.