Skontrolują, czym palisz w piecu

Burmistrz Robert Lewandowski podpisał rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz paliw niedopuszczalnych do spalania w paleniskach domowych położonych na terenie Gminy Żmigród”.

Jest to dokument

z dnia 15 stycznia 2019

Kiedy kontrole będą wykonywane?

+ W razie zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców.

+ Po własnych obserwacjach pracowników urzędu.

+ Przy braku odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

+ W przypadku innych zdarzeń uzasadniających podejrzenie spalania odpadów lub niedopuszczalnych paliw.

Kontrole wykonywane są w obecności kontrolowanego właściciela (użytkownika, najemcy, dzierżawcy nieruchomości lub dorosłego domownika), a podmiot zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli. W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy na miejsce, wzywana jest policja.

Co kontrolerzy będą sprawdzać?

+ Barwę dymu,

+ Zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół.

+ W przypadku stwierdzenia, że w piecu (kotle, kominku , itp.) lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

+ Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.