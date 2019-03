Kolizje, to tu codzienność

Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas pan Damian, mieszkaniec Węgrzynowa.

W piątek, 22 lutego w okolicach południa przy wjeździe do Węgrzynowa zderzyły się dwa auta. – To już nie pierwszy taki przypadek. W piątek wypadek miał mój brat, a we wrześniu w moje auto uderzył samochód, który wymusił pierwszeństwo. Na drogę wewnętrzną kieruje się mnóstwo ciężarówek, w końcu dojdzie tu do tragedii – uważa pan Damian z Węgrzynowa

Ponieważ brat pana Damiana trafił na obserwację do szpitala, a na miejsce wezwano policję, zapytaliśmy Piotra Dwojaka, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, co było przyczyną zdarzenia. Jak się jednak okazało, zdarzenie nie zostało jeszcze wprowadzone do policyjnych baz.

Co w tym skrzyżowaniu jest

takiego niebezpiecznego?

