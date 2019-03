Przeprowadzka do Niemiec? Nie stresuj się i wybierz firmę przeprowadzkową

Wprawdzie przeprowadzka do Niemiec może wydawać się dość łatwa w organizacji ze względu na niewielki dystans pomiędzy naszymi krajami, to jednak może być również poważnym wyzwaniem. Jeśli zależy ci na przeniesieniu się do celu szybko, sprawnie i wygodnie, pomyśl o skorzystaniu z usług firm przeprowadzkowych!

Do Niemiec najczęściej wyjeżdżamy w celu poszukiwania pracy. Niemiecki rynek pracy jest bardzo korzystny dla Polaków – poszukiwani są zarówno pracownicy z wyższymi kwalifikacjami, jak również ci, którzy mogą pracować tam ma mniej wymagających stanowiskach. Pracownicy działów IT, budowlańcy, wykończeniowcy, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, osoby do pracy przy zbiorach czy w branży gastronomicznej i do sprzątania – ofert jest naprawdę bardzo dużo.

Część osób wyjeżdża początkowo tylko na krótki czas do Niemiec, a potem wraca do Polski. Są jednak i tacy, którzy szybko decydują się na przeprowadzkę do Niemiec, aby tam rozpocząć nowe życie. W takim przypadku możemy skorzystać również z fachowych usług firm przeprowadzkowych, które mogą zapewnić nam kompleksową obsługę przy przenosinach.

Wygodnie i bezstresowo

Firmy przeprowadzkowe wiedzą, co zrobić, aby zapewnić swoim klientom zadowolenie. Te mające wieloletnie doświadczenie, na przykład firma Jupiter Przeprowadzki (www.przeprowadzki-niemcy.pl), zapewnia klientom obsługę praktycznie od A do Z w zakresie przenosin nie tylko do Niemiec, ale również do innych krajów europejskich.

Przeprowadzenie się s takimi ekspertami jest naprawdę bardzo łatwe – nie trzeba zajmować się niemalże niczym we własnym zakresie, sama przeprowadzka jest wtedy jeszcze wygodniejsza, szybsza i bezstresowa. Co więcej, firmy przeprowadzkowe posiadają ubezpieczenia, dzięki którym nawet w razie uszkodzenia mienia mogą wypłacić klientowi stosowne odszkodowanie.

W ofertach firm przeprowadzkowych znajduje się pełna gama usług, które skoncentrowane są na zadowoleniu klientów – możemy zatem samodzielnie wybrać takie, których potrzebujemy najbardziej.

W ramach obsługi przeprowadzki przez firmę świadczone są usługi takie jak:

dostarczenie materiałów do pakowania – firma przekazuje klientowi niezbędne materiały, na przykład kartony, papiery, folie, taśmy klejące

pakowanie i zabezpieczanie mienia – czynnościami zajmują się pracownicy firmy przeprowadzkowej

wynoszenie i wnoszenie mienia – pracownicy firmy mogą wtedy relokować mienie, także gabaryty

transport mienia – dowóz przedmiotów do nowego lokalu przez firmę przeprowadzkową

rozlokowanie mienia – umiejscowienie odpowiednich przedmiotów w pokojach zgodnie z życzeniem klienta

utylizacja niepotrzebnego mienia – jeśli nie chcemy przewozić czegoś do nowego lokum, firma przeprowadzkowa może zutylizować te przedmioty

magazynowanie mienia – jeśli nie możemy przewieźć mienia do nowego lokalu ani nie możemy zostawić go w starym, firma przeprowadzkowa może zmagazynować je dla nas na wyznaczony czas

sprzątanie po przeprowadzce – pracownicy firmy przeprowadzkowej zadbają o czystość w lokalu po przeprowadzce

Ile kosztuje przeprowadzka z ekspertami?

Na ostateczny koszt usługi wpływa szereg różnych czynników, w tym między innymi dystans do pokonania, zakres wybranych usług, rodzaj samochodu, liczba pracowników do pomocy. Trudno zatem jednoznacznie wskazać na koszt przeprowadzki bez analizy tych czynników.

Średnio przeprowadzka do Niemiec będzie kosztowała nas około 3000 złotych. Warto jednak wysłać zapytania ofertowe do kilku firm przeprowadzkowych, aby dowiedzieć się, z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Na tej podstawie będziemy mogli też wyselekcjonować odpowiednią ofertę spełniającą nasze wymagania.

SPONSOROWANE