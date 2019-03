Paraliż komunikacyjny. Zamknięte ulice i korki

Dzisiaj po południu, w Trzebnicy nastąpił istny paraliż komunikacyjny. Na łączniku, czyli na ulicy H.Brzoski, samochody stały w gigantycznym korku. Nie inaczej było na ulicy Bochenka i Prusickiej. Co takiego się stało?

Po południu zamknięto ulicę Milicką i łączącą się z nią ulicę Roosevelta. Ulica H.Brodatego ma również ograniczenia. Decyzje te spowodowane są rozpoczętą właśnie budową ronda, na skrzyżowaniu Milicka – H.Brodatego – Roosevelta, przy markecie Dino.

Do naszej redakcji dzwoniło kilku z mieszkańców z pytaniem: co takiego się stało i jak długo to potrwa. Niestety nie mamy dobrych wieści. W przetargu termin zakończenia prac określono na 28 czerwiec 2019. Jednak ostatnio wiele trzebnickich inwestycji strasznie się ślimaczy, jak np. Hala Widowiskowa, która powinna zostać oddana do użytku 17 stycznia tego roku.

Jakby tego było mało, niebawem może się rozpocząć budowa kolejnego ronda na skrzyżowaniu Milickiej i Prusickiej.

Remontowana jest także główna droga dojazdowa do S5 czyli ul. Obornicka.

W pewnym momencie, jeśli prace będą trwały w tym samym terminie, to miasto może zostać totalnie sparaliżowane, a już na pewno poruszanie się, będzie bardzo utrudnione. Mamy nadzieję, że urzędnicy o tym pomyśleli i znaleźli dobre rozwiązania.

A co Wy o tym myślicie? Czekamy na komentarze.