Mistrzostwa zamiast w Trzebnicy będą w Żmigrodzie

Drużyna dziewcząt z APN Talent Trzebnica odniosła ogromny sukces i zdobyła wicemistrzostwo Dolnego Śląska. W zamian za to, dostała od PZPN propozycję zorganizowania półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek U-13.



Działacze propozycję przyjęli z dużym entuzjazmem i wystąpili do burmistrza Trzebnicy z prośbą o udostępnienie gminnego stadionu Fair Play Arena w Trzebnicy. Odpowiednie prośby i pisma z informacją o walorach promocyjnych dla gminy, wysłano do burmistrza Marka Długozimy i do Barbary Smaś, dyrektorki GCKiS. Turniej miałby się odbyć 18 kwietnia, dlatego działacze poprosili o szybką odpowiedź zwrotną. Ponadto pisma przekazali też do wiadomości radnych i dodatkowo wysłali informację do Pawła Wolskiego szefa komisji sportu, który jest radnym z ugrupowania burmistrza.

Niestety, do dzisiaj nikt

na pisma nie odpowiedział

Działacze w obawie o totalną ignorancję ze strony trzebnickich władz, wysłali też prośbę do burmistrza Żmigrodu.

Robert Lewandowski zadziałał błyskawicznie i oczywiście wyraził zgodę na organizację turnieju w Żmigrodzie. Sam dodaje, że dla gminy to świetna promocja, ponadto tego typu przedsięwzięcia to świetny walor sportowy, ale też edukacyjny, a poza tym warto zobaczyć, jak rozwija się dziewczęca piłka.

Działacze i burmistrz Żmigrodu już dzisiaj zapraszają wszystkich kibiców. Eliminacje odbędą się 18 kwietnia o godzinie 10.00 na stadionie OSiR w Żmigrodzie przy ul. Sportowej 13. W półfinale wezmą udział 4 drużyny, w tym APN Talent Trzebnica.