Milionowa strata spółki Ergo i podwyżka opłat za śmieci

Czy strata gminnej spółki Ergo, spowoduje wzrost opłat za śmieci? Czy wpływ na wynik finansowy mają ostatnie wydatki spółki związane z zakupami? Ile na gminnej spółce zarabia konkurencyjny Wodnik?



Na ostatniej sesji w Trzebnicy kłopotliwe pytania w sprawie Gminnego Zakład Komunalnego Ergo Sp. z o.o. zaczął zadawać radny śmiertka. Radny zapytał wprost czy to prawda, że spółka za 2018 rok przyniosła stratę i to w wysokości około miliona złotych. Dopytywał czym spowodowana jest ta strata i czy to oznacza, że mieszkańcy za śmieci będą płacić więcej?

Burmistrz Marek Długozima

nie miał wesołej miny

Przyznał, że faktycznie spółka przyniosła stratę, ale jednocześnie próbował usprawiedliwiać się tym, że wzrosły koszty związane z odbiorem i wywozem śmieci. Ale wtedy radni zauważyli, że skoro spółka ponosi straty, to dlaczego za darmo wykonuje usługi, jak tą związaną z zasypywaniem parkingu przed SP nr 1 w Trzebnicy. Dodawali, że przecież spółce powinno zależeć na zysku, a skoro wykonuje prace „za darmo”, to nie ma się co dziwić, że przynosi straty.

Wzrosną opłaty za śmieci

Rodni dopytywali, czy teraz burmistrz sięgnie do kieszeni mieszkańców i czy to znaczy, że wzrosną opłaty za śmieci?

Burmistrz próbował tłumaczyć, że trzeba rozdzielić działalność usługową od działalności „na śmieciach”. Dodał, że podwyżkę trzeba wprowadzić, ale jednocześnie wskazał, że w innych gminach np. w Obornikach Śl. opłata jest jeszcze wyższa. Burmistrz nie wspomniał jednak o tym, że w Obornikach np. śmieci segregowane wywożone są częściej, bo 2 razy w miesiącu, a w Trzebnicy tylko raz na miesiąc. Radni zauważyli też, że np. w Prusicach opłata jest niższa.

Ogromna strata spółki Ergo,

była z pewnością sporym zaskoczeniem zarówno dla włodarza, jak i pewnie dla szefostwa spółki

Dotąd Ergo właściwie jako jedyna przynosiła niewielki zysk. Teraz już wiadomo, że wszystkie gminne spółki przyniosą straty, a gmina już powołuje następną czyli klub piłkarski. Każda strata, to kolejne wydatki z budżetu. Pieniądze idą więc na pokrywanie strat w spółkach, a mogłyby zostać przeznaczone np. na remonty czy budowę dróg.

Po chwili wszystko stało się jasne. Radni podjęli uchwałę, w której podwyższono opłaty za śmieci. Za podwyżką głosowali wszyscy radni burmistrza Marka Długozimy, pozostali byli przeciw lub wstrzymali się od głosu.

Od 1 maja, jeśli segregujemy śmieci zapłacimy 16 zł od osoby (dotąd było to 14 zł). Jeśli natomiast śmieci nie segregujemy, to opłata wyniesie 26 zł od osoby (dotąd było to 22 zł).

Jak łatwo policzyć 4 osobowa rodzina, jeśli segregowała odpady, to płaciła za odbiór śmieci 56 zł miesięcznie, a teraz zapłaci 64 zł. Gdy nie segregowała śmieci, to dotąd płaciła 88 zł, a teraz zapłaci 104 zł miesięcznie.